Angola: Basketball - Le pays clôture la troisième fenêtre de qualification par une victoire

5 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/BS

Luanda — La sélection nationale angolaise de basket-ball a conclu, dimanche soir, la troisième fenêtre des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2027 par une victoire face au Mali (88-74), au terme d'une rencontre disputée au pavillon polyvalent de Kilamba, à Luanda, du 2 au 5 juillet.

Après un premier quart-temps soldé sur une égalité parfaite (21-21), les Angolais ont pris l'ascendant lors de la deuxième période pour regagner les vestiaires avec un avantage de deux points (43-41).

Selton Miguel et Childe Dundão se sont particulièrement illustrés en terminant meilleurs marqueurs de la rencontre avec 22 points chacun.

Déjà assurés de leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires avant cette dernière journée, l'Angola et le Mali achèvent cette troisième fenêtre avec 10 points chacun. L'Égypte, troisième avec neuf points, décroche également son billet pour la phase suivante.

En revanche, l'Ouganda est éliminé après avoir terminé à la dernière place du groupe D avec un total de six points.

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