Ile Maurice: Une quinquagénaire et sa nièce échappent à leurs ravisseurs présumés

Une mère de famille de 51 ans et sa nièce de 19 ans ont vécu des instants de frayeur dans la soirée du vendredi 3 juillet après avoir été séquestrées à bord d'un véhicule qui roulait à vive allure vers une destination inconnue. Les deux femmes ont réussi à s'extirper de la voiture alors que celle-ci était immobilisée dans un embouteillage, avant de se réfugier au poste de police de St-Pierre. Une enquête pour séquestration a été ouverte.

Selon la déposition de la plaignante, les faits se sont produits vers 20 heures. Elle s'était rendue à Beau-Bois, St-Pierre, accompagnée de son neveu, un maçon de 26 ans, d'un autre maçon de 32 ans domicilié à Vuillemin ainsi que de sa nièce, dans le but de récupérer le salaire dû à son neveu auprès d'un individu de la région. Ce dernier lui aurait alors demandé de monter à bord de son véhicule de couleur bleue sous prétexte d'y effectuer le paiement.

C'est une fois que les deux femmes se sont installées dans la voiture que la situation aurait basculé. L'homme aurait démarré à toute vitesse, lançant aux deux femmes : «Mo pou amenn zot pou al touye zot. Personn pa pou kone kot zot ete.» Prises de panique, la tante et la nièce seraient restées prisonnières du véhicule jusqu'à ce que celui-ci soit contraint de ralentir dans les embouteillages à hauteur des feux de circulation situés près d'un supermarché de la région.

Profitant de cet arrêt forcé, elles seraient parvenues à ouvrir la portière et à s'échapper avant de rejoindre à pied le poste de police de St-Pierre pour y relater leur mésaventure.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les enquêteurs indiquent que la plaignante et sa nièce n'ont pas été blessées et n'ont pas souhaité subir de constat médical. Une enquête est en cours pour identifier et localiser le suspect ainsi que son véhicule, dont le numéro d'immatriculation exact reste à confirmer par la police.