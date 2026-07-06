Dans les centres de formation de football les plus prestigieux, les jeunes talents grandissent en étudiant les parcours et les méthodes de travail de légendes telles que Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Didier Drogba ou Samuel Eto'o. Leurs carrières, leur discipline, leur leadership et leurs stratégies de jeu constituent de véritables supports pédagogiques pour former les champions de demain.

Dans les académies militaires du monde, les futurs officiers analysent les stratégies de Sun Tzu, auteur de L'Art de la Guerre, de Napoléon Bonaparte, de Carl von Clausewitz, de Jules César ou encore de Dwight D. Eisenhower. Les plus grandes écoles militaires enseignent ces doctrines afin de développer l'esprit d'analyse, le leadership, l'anticipation et la prise de décision.

Les Universités et les centres de recherche, les étudiants s'appuient sur les travaux de Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla, Charles Darwin ou encore Louis Pasteur. Les découvertes scientifiques se construisent sur les connaissances accumulées par les générations précédentes. Chaque innovation naît de l'étude des modèles qui ont marqué l'histoire des sciences.

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Cette logique d'apprentissage par les modèles existe également dans la médecine, le droit, l'architecture, l'aviation, la diplomatie ou encore le management. Les grandes écoles enseignent d'abord les parcours, les méthodes et les réussites de ceux qui ont transformé leur discipline.

Mais paradoxalement, dans le domaine de l'entrepreneuriat, cette approche reste encore insuffisamment développée. Les jeunes apprennent à rédiger un business plan, à créer une entreprise ou à gérer une comptabilité, mais ils ont rarement l'occasion d'étudier de manière méthodique les parcours des entrepreneurs qui ont bâti les plus grandes entreprises du monde. Les histoires de réussite sont souvent évoquées de manière superficielle, sans analyse des décisions, des échecs, des sacrifices, des innovations et des méthodes qui ont permis leur succès.

Pour Emmanuel Ombana, Entrepreneur dans le domaine (la Formation, Stratégie et Consulting) et Spécialiste en développement des partenariats et mobilisation des ressources, ce manque constitue une faiblesse majeure dans la formation entrepreneuriale.

Selon le Global Entrepreneurship Monitor (GEM), plus de 100 millions de nouvelles entreprises sont créées chaque année dans le monde, tandis que des millions cessent leurs activités au cours de leurs premières années d'existence. Dans le même temps, la Banque africaine de développement estime que près de 10 à 12 millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché du travail, alors que seulement 3 millions d'emplois formels sont créés. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat apparaît comme l'un des principaux moteurs de création d'emplois, mais il nécessite des modèles crédibles, accessibles et inspirants.

C'est pour répondre à ce besoin qu'Emmanuel Ombana lance le concept « Parcours d'Entrepreneurs qui Inspirent le Monde ».

Cette émission ambitionne de faire découvrir aux jeunes les parcours des plus grands entrepreneurs, milliardaires et bâtisseurs d'entreprises, qu'ils soient Africains ou internationaux. Chaque épisode analysera leur histoire, leurs débuts souvent modestes, les activités génératrices de revenus qui ont précédé leurs grandes entreprises, les difficultés rencontrées, les échecs, les choix stratégiques, les innovations, les méthodes de travail, le style de leadership, les chiffres clés de leurs entreprises ainsi que les principales leçons à retenir.

Pour Emmanuel Ombana, les parcours de Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Aliko Dangote, Strive Masiyiwa, Mo Ibrahim, Elon Musk ou encore Bernard Arnault devraient être étudiés dans les écoles d'entrepreneuriat avec le même intérêt que les parcours de Messi dans le football ou d'Einstein dans les sciences.

« On ne devient pas un grand entrepreneur uniquement en apprenant la théorie. On le devient aussi en étudiant ceux qui ont réussi, en comprenant leurs erreurs, leurs méthodes, leur vision et leur discipline. Les success stories constituent une véritable école de leadership et d'innovation. »

À travers « Parcours d'Entrepreneurs qui Inspirent le Monde », Emmanuel Ombana entend ainsi contribuer à combler un vide pédagogique encore peu exploré, en mettant à la disposition des jeunes une bibliothèque vivante des plus grandes réussites entrepreneuriales.

Son ambition est de faire de chaque parcours une véritable leçon de vie, afin d'inspirer une nouvelle génération de créateurs d'entreprises, capables de transformer leurs idées en projets, leurs projets en entreprises, et leurs entreprises en moteurs de croissance, d'emplois et de prospérité pour le Gabon, l'Afrique et le monde.