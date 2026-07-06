Angola: L'OMS souligne le rôle central de la communication dans le renforcement de la confiance envers le système de santé

Luanda — Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Angola, Indrajit Hazarika, a affirmé dimanche à Luanda qu'une communication efficace constitue l'un des principaux piliers pour renforcer la confiance de la population dans le système de santé et favoriser le développement du secteur.

S'exprimant lors du Workshop national sur la communication en santé, il a salué la tenue d'une rencontre entièrement consacrée à la communication dans le domaine de la santé, organisée à l'initiative du ministère de tutelle.

« Une communication efficace ne consiste pas à démontrer ce que nous savons, mais à veiller à ce que les autres comprennent. La simplicité et la clarté comptent parmi les plus grandes qualités d'une bonne communication », a-t-il déclaré.

Selon Indrajit Hazarika, la crédibilité des institutions se construit au quotidien grâce à une communication ouverte, transparente et fondée sur des données scientifiques, capable d'être à l'écoute des communautés et de répondre à leurs préoccupations.

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À cette occasion, il a réaffirmé l'engagement de l'OMS à poursuivre son appui à l'Angola à travers la coopération technique, le renforcement des capacités, l'innovation et le partage des meilleures pratiques internationales.

De son côté, le directeur provincial de la Santé de Luanda, Manuel Varela, représentant le gouverneur de la province, Luís Nunes, a souligné que la communication n'est plus un simple outil de diffusion de l'information, mais qu'elle est devenue un levier stratégique pour la promotion de la santé, la gestion des crises, la lutte contre la désinformation et le renforcement des liens entre les services de santé et les citoyens.

Le responsable a plaidé pour une communication fondée sur la transparence, l'éthique, l'inclusion et un dialogue permanent avec les communautés, estimant que l'humanisation des services dépend également de la qualité des informations fournies aux citoyens.

Il a ajouté que ce workshop constitue une occasion de réfléchir aux défis de la communication en santé, de partager les expériences et de formuler des recommandations susceptibles de renforcer la confiance du public et d'améliorer la qualité des services de santé en Angola.