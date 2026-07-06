Angola: Une députée salue le rapprochement des services de santé à Moxico Leste

Luau — La présidente du Groupe des femmes parlementaires, Teresa Neto, a salué samedi l'initiative visant à rapprocher les services de santé des populations de la province du Moxico Leste grâce au déploiement de brigades mobiles.

S'exprimant devant la presse en marge d'une visite à Mucussueje, où une brigade mobile a été installée pour assurer des consultations et des examens médicaux dans plusieurs spécialités, la parlementaire a estimé que cette initiative du gouvernement témoigne de son engagement en faveur de la lutte contre l'exclusion sociale.

Elle a encouragé les autorités à poursuivre leurs efforts en accordant la priorité au secteur social, afin de permettre à la population d'accéder aux services essentiels de base.

Teresa Neto a, par ailleurs, dressé un bilan positif de sa mission de travail dans la province du Moxico Leste, mettant en avant les échanges avec les autorités locales et les populations, en particulier les femmes, dans le cadre du projet du Forum parlementaire de la SADC consacré à la santé, aux droits sexuels et reproductifs, au VIH/sida et à la gouvernance.

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Elle a indiqué que ce programme de visites parlementaires sera progressivement étendu à d'autres provinces.

De son côté, le vice-gouverneur de Moxico Leste chargé des secteurs social, politique et économique, Pedro Camilo Sapula, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer et à étendre les services de santé.

Il a appelé la population à faire preuve d'une vigilance accrue face aux flambées de choléra et à la menace du virus Ebola qui touchent le pays voisin, la République démocratique du Congo, en respectant rigoureusement les mesures de prévention.

Dans le cadre de cette visite dans la province de Moxico Leste, le Groupe des femmes parlementaires a organisé, vendredi, une conférence de sensibilisation consacrée à la protection de l'enfance, au rôle de la famille dans la transmission des valeurs morales, à la lutte contre les abus sexuels ainsi qu'à la santé sexuelle et reproductive.

Ces séances de sensibilisation, destinées aux jeunes, aux adultes et aux adolescents, avaient pour objectif d'encourager le dialogue au sein des familles sur les questions de santé reproductive.