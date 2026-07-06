Sénégal: La mairie de Sandiara et l'UCAD scellent un partenariat de promotion de la recherche et du développement territorial

Sandiara — La mairie de Sandiara et l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) ont signé une convention de partenariat pour faire de la recherche, de l'innovation et du transfert de technologies des leviers de développement territorial.

L'accord a été signé par Aliou Gningue, le maire de Sandiara, et le recteur de l'UCAD, Alioune Badara Kandji.

Par ce partenariat, les deux parties manifestent leur volonté de rapprocher le monde universitaire des collectivités territoriales, au profit du développement local.

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Selon le recteur de l'UCAD et le maire de Sandiara, le partenariat va porter sur l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, la transformation agroalimentaire, la recherche appliquée et la santé communautaire.

L'UCAD et son partenaire vont également travailler ensemble dans les domaines de la formation professionnelle, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du tourisme culturel, de la protection de l'environnement et du transfert de technologies.

"Nous ne nouons pas seulement un partenariat institutionnel. Nous faisons aussi le choix d'un nouveau modèle de développement", a souligné Alioune Gningue, invitant le monde académique et les centres de recherche à contribuer davantage au développement des collectivités territoriales.

Avec ce partenariat, la mairie de Sandiara veut bâtir un territoire moderne, attractif et productif à l'aide des compétences scientifiques et techniques de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

"La géopolitique actuelle et le défi de la souveraineté [...] exigent que notre université soit partie prenante de la bataille du développement", a dit le recteur de l'UCAD.

Alioune Badara Kandji estime que "les mutations actuelles obligent les universités à jouer un rôle actif dans le développement du pays".

"Cette orientation s'inscrit dans une dynamique de diversification des ressources universitaires, de valorisation des résultats de la recherche et de mobilisation des expertises académiques, au profit des communautés", a-t-il ajouté.