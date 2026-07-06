Sénégal: Parcelles Assainies - 800 bénéficiaires, dont 700 femmes, reçoivent leurs attestations de formation

La ministre et Directrice de cabinet adjointe du Président de la République, Fatou Kiné Diakhaté, a présidé, samedi aux Parcelles Assainies, la cérémonie officielle de remise des attestations de formation et de présentation des projets communautaires, marquant l'aboutissement d'un programme de renforcement des capacités.

Au total, 800 bénéficiaires, dont 700 femmes des Parcelles Assainies, plus d'une centaine de femmes et de jeunes de Tivaouane Peulh ainsi que des jeunes formés aux métiers de la plomberie, ont été distingués.

Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'entrepreneuriat solidaire et le développement local.