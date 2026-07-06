Sénégal: Parcelles Assainies - 800 bénéficiaires, dont 700 femmes, reçoivent leurs attestations de formation

5 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La ministre et Directrice de cabinet adjointe du Président de la République, Fatou Kiné Diakhaté, a présidé, samedi aux Parcelles Assainies, la cérémonie officielle de remise des attestations de formation et de présentation des projets communautaires, marquant l'aboutissement d'un programme de renforcement des capacités.

Au total, 800 bénéficiaires, dont 700 femmes des Parcelles Assainies, plus d'une centaine de femmes et de jeunes de Tivaouane Peulh ainsi que des jeunes formés aux métiers de la plomberie, ont été distingués.

Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'entrepreneuriat solidaire et le développement local.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.