Sénégal: Birkelane - 22 vaches meurent après avoir brouté des pousses de sorgho

Birkelane — Vingt-deux vaches sont mortes de la consommation de pousses de sorgho, samedi, à Ngouye, un village du département de Birkelane (centre), a appris l'APS du chef du service départemental de l'élevage, Samba Thioye.

Selon les premiers résultats d'une enquête menée par le même service, les bovins sont morts après avoir brouté les pousses d'un champ situé dans la commune de Ndiognick.

"Ces pousses sont susceptibles de contenir une forte dose d'acide cyanhydrique, une substance hautement toxique, qui peut provoquer une intoxication aiguë et entraîner une mortalité rapide chez les bovins", a expliqué M. Thioye.

"Dans une situation pareille, les services vétérinaires recommandent d'incinérer les cadavres pour éviter tout risque sanitaire", a-t-il ajouté.

D'après lui, le service départemental de l'élevage de Birkelane mène "une surveillance sanitaire renforcée" des vaches restant en vie, pour une "notification immédiate" de toute nouvelle mort.

Les éleveurs de la zone doivent faire preuve de vigilance et éviter l'accès des troupeaux aux champs de sorgho, selon le chef du service départemental de l'élevage.