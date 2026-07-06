Maroc: Coupe du monde 2026 - L'explosion de joie à Casablanca après la victoire du pays face au Canada

5 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Matthias Raynal

La nuit a été courte dans le royaume chérifien. Ces dernières heures, on célébrait encore la qualification des Lions de l'Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Samedi soir, les Marocains sont venus à bout des Canadiens qui ont réussi à faire durer le suspense durant 50 minutes, avant de s'écrouler 3 à 0. Au coup de sifflet final, Casablanca a totalement chaviré pour ses Lions.

Dans les rues de Casablanca, c'est l'euphorie. Les supporters dansent, chantent. « Félicitations à nous, ce n'est que le début ! », clament-ils. Sortis des cafés, des fan-zones, de leur domicile, des milliers de personnes convergent vers le centre-ville. « On est tellement heureux et fiers. Bravo le Maroc, bravo le peuple marocain ! Félicitations et j'espère qu'on va arriver en finale », se réjouit une supportrice.

On se prépare au choc du quart de finale : France-Maroc, match retour. Il y a quatre ans, au Qatar, les Bleus s'étaient imposés face aux Lions de l'Atlas en demi-finale. « Maintenant, on attend la France. C'est pas de la vengeance, mais on va faire en sorte de gagner », rigole un fan de l'équipe marocaine.

Les Marocains sont prêts. Dans les rues de Casablanca, ils entonnent un slogan à destination de leurs futurs adversaires : « Ouahbi et ses enfants, personne ne peut les battre ! », chantent les supporters.

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« On espère tous qu'on va réussir à battre la France et finir en finale et réussir à prendre la Coupe du monde. Et dima Maghrib [Vive le Maroc] ! », lance une jeune supportrice.

Le match entre la France et le Maroc ce sera jeudi 9 juillet, à 20 heures TU.

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