Angola: L'Exécutif veut placer la communication institutionnelle au coeur des politiques publiques

Luanda — Le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, Ângelo João, a plaidé, dimanche à Luanda, pour que la communication institutionnelle soit placée au coeur des actions, des programmes et des politiques publiques.

S'exprimant lors du « Workshop national sur la communication en santé », au nom du ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, il a souligné que la communication institutionnelle constitue un levier stratégique pour la protection et la promotion de la santé, le renforcement de la citoyenneté ainsi que le développement durable de l'Angola.

Selon lui, cette rencontre s'inscrit dans la ligne directrice consistant à « travailler davantage et mieux communiquer ». Elle illustre, parmi d'autres initiatives, l'importance croissante de la communication institutionnelle en tant qu'outil stratégique au service de la valorisation des services et des bénéfices de la santé publique, tout en favorisant l'exercice de la citoyenneté.

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« Nous vivons à une époque où l'information, au-delà de son volume considérable, circule en grande partie en temps réel à travers une multitude de canaux, de plateformes, d'émetteurs et de récepteurs, influençant les comportements, les prises de décision ainsi que la perception des institutions, des projets, des programmes et de leurs responsables et professionnels », a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, la communication, et plus particulièrement la communication institutionnelle, a cessé d'être une fonction complémentaire, accessoire ou marginale pour devenir un élément central de l'action gouvernementale, notamment dans un secteur aussi essentiel que celui de la santé.

Il a souligné que communiquer dans le domaine de la santé ne consiste pas uniquement à concevoir et à diffuser des campagnes de sensibilisation ou à assurer la visibilité publique d'actions techniques et stratégiques.

Le responsable a également indiqué que l'Exécutif angolais a adopté, en Conseil des ministres, le Plan national de communication institutionnelle de l'Exécutif pour la période 2023-2027, document de référence qui encadre les actions de communication institutionnelle de l'ensemble des institutions composant l'Exécutif.

Abordant le secteur de la santé, il a relevé que celui-ci est intrinsèquement lié à la communication, les deux constituant des piliers essentiels pour instaurer et consolider la confiance. L'objectif premier de cette démarche est, avant tout, de sauver des vies grâce à une information planifiée, structurée, fiable, continue et diffusée au moment opportun par les canaux les plus appropriés.

« Il s'agit d'un travail qui ne peut, ni ne doit, être mené de manière isolée, sans stratégie ni planification concertée », a-t-il affirmé.

Enfin, il a estimé que la transformation numérique offre une occasion unique de moderniser la communication institutionnelle et de renforcer la qualité des services rendus aux citoyens.

Il a également insisté sur la nécessité pour les institutions de disposer de porte-parole capables de communiquer avec clarté, rigueur et crédibilité, en particulier lors des périodes d'instabilité, des situations sensibles ou des urgences.