Addis-Abeba — Les Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) ont entrepris des réformes organisationnelles et des activités de modernisation dans un contexte sécuritaire régional et mondial de plus en plus complexe, a déclaré le chef d'état-major des ENDF, le maréchal Birhanu Jula.

Les Forces de défense nationale éthiopiennes ont considérablement renforcé leurs capacités grâce à un vaste programme de réformes organisationnelles et de modernisation engagé dans un contexte sécuritaire régional et international de plus en plus complexe, a déclaré le chef d'état-major, le maréchal Birhanu Jula, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes du Collège de défense nationale éthiopien.

Il a indiqué que les réformes ont permis d'améliorer l'unité des forces, d'élargir leur structure, de maintenir un haut niveau de préparation et d'intégrer des équipements ainsi que des technologies militaires modernes pour mieux assurer la défense de la souveraineté nationale.

Le maréchal a souligné que les ambitions maritimes de l'Éthiopie imposent une vigilance accrue face à la dégradation de la situation sécuritaire en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique.

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Il a accusé certains acteurs extérieurs et groupes armés internes de chercher à déstabiliser le pays et à entraver ses objectifs stratégiques.

Il a également insisté sur l'évolution des conflits modernes, marqués par l'intelligence artificielle, les cyberopérations et les systèmes sans pilote, exhortant les nouveaux diplômés à mettre leurs compétences au service des forces armées.