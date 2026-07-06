Ethiopie: Le corps diplomatique prend part à une campagne de plantation d'arbres de l'Initiative Héritage Vert à Lalibela

Addis-Abeba — Les membres du corps diplomatique accrédités à Addis-Abeba, actuellement en déplacement à Lalibela, ont participé aujourd'hui à une campagne de plantation d'arbres organisée dans le cadre de l'Initiative Héritage Vert (IPV).

Les ambassadeurs ainsi que les représentants des organisations internationales ont mis en terre de jeunes arbres dans l'enceinte des célèbres églises rupestres de Lalibela, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La délégation avait visité ces monuments historiques la veille, saluant ce site exceptionnel comme l'une des grandes merveilles du monde.

Au cours de leur séjour, les diplomates ont pris part à plusieurs activités destinées à mettre en lumière l'ancienne civilisation et le riche héritage historique de l'Éthiopie.

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Les responsables ont indiqué que cette campagne de plantation d'arbres illustre la volonté d'associer l'Initiative Héritage Vert de l'Éthiopie à la préservation du patrimoine culturel et à la protection de l'environnement, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.

Cette visite, associée à l'Initiative Héritage Vert, a également contribué à mieux faire connaître auprès de la communauté internationale l'ancienneté, le génie architectural et les immenses richesses culturelles de l'Éthiopie.

De telles initiatives pourraient favoriser la relance du secteur touristique éthiopien en présentant le pays comme une destination accueillante, sûre et attractive pour les visiteurs venus des quatre coins du monde.

La plantation de jeunes arbres sur ce site historique a été présentée comme un symbole de la coopération internationale en faveur de la préservation du patrimoine mondial et de la lutte contre les effets du changement climatique.

La participation des diplomates devrait consolider l'image internationale de l'Éthiopie tout en favorisant le développement durable grâce à la mise en valeur de son patrimoine historique, culturel et naturel.