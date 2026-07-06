Ethiopie: L'Église catholique réaffirme son soutien total à l'Initiative Héritage Vert au pays

Addis-Abeba — L'Église catholique d'Éthiopie a renouvelé son engagement à soutenir sans réserve l'Initiative pour un héritage vert (GLI) mise en oeuvre dans le pays.

L'Église considère la plantation d'arbres comme un devoir moral ainsi qu'une réponse concrète face à la dégradation de l'environnement et aux défis sociaux actuels.

Dans un entretien accordé à ENA, Mekdem Geremew, responsable de l'administration et de la stratégie au Secrétariat général de la Conférence des évêques catholiques d'Éthiopie, a rappelé que la protection de l'environnement fait partie intégrante de la mission de l'Église depuis de nombreuses années, bien avant le lancement de la campagne nationale de reboisement.

« Pour l'Église catholique, protéger la création ne relève pas uniquement d'une politique environnementale. Il s'agit d'une responsabilité spirituelle », a-t-il déclaré.

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Mekdem Geremew a également indiqué que l'Église mène depuis longtemps des campagnes de plantation d'arbres au sein de ses communautés, de ses écoles, de ses centres de santé et de ses paroisses.

« Nous avons planté des arbres dans plusieurs paroisses, dans les écoles, dans nos établissements de santé ainsi que dans nos différentes communautés », a-t-il précisé.

Il a également expliqué que l'engagement de l'Église s'était renforcé après la publication de l'encyclique du pape François en 2015, invitant l'humanité à protéger sa « maison commune » grâce à une gestion responsable de l'environnement.

« Lorsque le gouvernement a lancé l'Initiative Héritage Vert, grâce à Dieu, nous y avons immédiatement adhéré », a-t-il affirmé, avant d'ajouter : « Nous soutiendrons les efforts du gouvernement, car cette initiative est excellente. Elle est naturelle et profondément inspirée par des valeurs divines. »

Il a souligné que cette initiative procure des bénéfices concrets aux communautés, en particulier aux populations les plus vulnérables.

« C'est une réalité. Cette initiative profite à la communauté, surtout aux personnes marginalisées et aux plus défavorisées », a-t-il ajouté.

Évoquant la responsabilité morale de l'Église, il a déclaré : « L'Église repose sur un principe fondamental. Nous devons prendre soin de notre maison. La Terre est notre maison commune et nous en sommes responsables. Refuser de planter des arbres revient à manquer à ce devoir. »

L'Église poursuivra le renforcement de ses actions environnementales en préparation de sa prochaine assemblée internationale, en associant des campagnes de sensibilisation à des initiatives concrètes de plantation d'arbres, a-t-il indiqué.

Alors que l'Initiative Héritage Vert (GLI) en Éthiopie, portée par la philosophie Medemer du Premier ministre Abiy Ahmed, continue de mobiliser des millions de citoyens, les responsables religieux réaffirment leur engagement à promouvoir la protection de l'environnement, à développer les plantations d'arbres aux niveaux national et international et à encourager les générations futures à préserver durablement la planète.