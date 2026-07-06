Ethiopie: L'Autorité éthiopienne de la construction déploie un système numérique de gestion des projets de construction

Addis-Abeba — L'Autorité éthiopienne de la construction a annoncé le lancement intégral d'un système numérique conçu pour assurer le suivi, le contrôle et la supervision des projets de construction.

Dans un entretien accordé à ENA, le directeur général adjoint, Muaz Bediru, a indiqué que, dans le cadre de la stratégie « Numérique 2030 » de l'Éthiopie, l'Autorité s'emploie à surveiller efficacement l'exécution et la gestion des projets de construction au moyen d'une plateforme numérique.

Bediru a précisé que l'Autorité a conçu, en partenariat avec l'Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA), une plateforme numérique dénommée « Système d'information réglementaire sur la construction ».

Il a ajouté que d'importantes initiatives de modernisation sont engagées afin de rendre le secteur de la construction plus performant et davantage orienté vers les technologies, avec une priorité accordée au déploiement numérique de cette plateforme.

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Selon Bediru, le système a fait preuve de son efficacité durant une phase pilote et fait désormais l'objet d'un déploiement à grande échelle.

Il a indiqué que cette initiative permettra de renforcer le contrôle de la qualité, des délais et de la conformité des chantiers, garantissant ainsi l'achèvement des projets dans les délais impartis, le budget prévu et selon les normes de qualité établies.

Le directeur général adjoint a expliqué que le système assure un suivi numérique durant l'ensemble du cycle de vie des projets, depuis l'obtention des autorisations jusqu'à leur réalisation complète, en passant par la supervision, les ressources et la gestion des opérations.

Il a ajouté que les inspecteurs sont désormais en mesure de suivre la localisation ainsi que l'évolution des chantiers directement depuis leurs bureaux.

Il a souligné que cette technologie contribuera à combattre les pratiques frauduleuses dans le secteur, notamment l'usage illicite de faux documents, tout en renforçant la transparence.

Il a également indiqué que cette initiative favorisera l'amélioration du climat des investissements grâce à la réduction des procédures administratives.

L'Autorité poursuit parallèlement l'accélération de la numérisation du processus de délivrance des licences dans le cadre d'une transition globale vers des opérations entièrement dématérialisées, a-t-il précisé.

Ce système devrait renforcer les efforts engagés dans le cadre de la stratégie « Numérique 2030 » afin de faire du secteur éthiopien de la construction une industrie moderne, performante et compétitive à l'échelle internationale.

Par ailleurs, Tamrat Mulu, directeur général du Project Management Institute, a indiqué que son institut poursuivait également la transformation numérique de ses programmes de formation.

Il a précisé que la diffusion de six programmes de formation par l'intermédiaire de plateformes virtuelles (en ligne) avait déjà commencé.

Mulu a également évoqué l'introduction de la technologie numérique BIM (modélisation des informations du bâtiment), destinée à remédier aux insuffisances observées dans le secteur de la conception appliquée à la construction.

Il a expliqué que le BIM permet de concevoir, visualiser et développer les bâtiments sur une plateforme numérique avant le lancement des travaux physiques, contribuant ainsi à optimiser l'ensemble du processus de construction.