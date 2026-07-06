Cote d'Ivoire: Filière cotonnière - Bruno Koné lance un investissement stratégique pour moderniser durablement le secteur

Le Gouvernement ivoirien poursuit sa politique de modernisation de l'agriculture avec un nouvel investissement majeur en faveur de la filière cotonnière. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a procédé, le dimanche 5 juillet 2026 à Kakologo, dans la région du Poro, à la pose de la première pierre d'une unité de délintage des semences de coton, avant de remettre des matériels roulants aux Organisations professionnelles agricoles (OPA).

Cette double cérémonie, qui a réuni les principaux acteurs de la filière, traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer la compétitivité du coton ivoirien tout en améliorant les conditions de travail des producteurs.

S'adressant aux agriculteurs, le ministre a salué leur engagement et leur contribution au développement de cette culture de rente, tout en réaffirmant la détermination du Gouvernement à faire de l'agriculture un levier majeur de la transformation économique de la Côte d'Ivoire.

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La future unité de délintage des semences constitue un investissement stratégique destiné à améliorer la qualité des semences mises à la disposition des producteurs. En permettant un meilleur traitement des semences, cette infrastructure contribuera à accroître les rendements agricoles, à renforcer la résistance des cultures aux parasites et à mieux faire face aux effets du changement climatique.

Au-delà de son impact technique, cette réalisation s'inscrit dans une vision plus globale de modernisation et de professionnalisation de la filière cotonnière. Elle devrait favoriser une production plus performante, plus résiliente et davantage compétitive sur les marchés.

Dans le même élan, le ministre Bruno Koné a remis des équipements roulants aux Organisations professionnelles agricoles. Ces matériels permettront d'améliorer les capacités opérationnelles des organisations paysannes, notamment en facilitant la collecte, le transport et l'acheminement des productions vers les centres de traitement et de commercialisation.

À travers cette dotation, le Gouvernement entend renforcer le rôle des OPA dans l'organisation de la filière et promouvoir une agriculture plus structurée, plus efficace et créatrice de valeur pour les producteurs.

Ces actions témoignent de l'ambition des autorités ivoiriennes de consolider les acquis du secteur agricole en investissant dans des infrastructures modernes et des équipements adaptés aux défis actuels. En misant simultanément sur l'amélioration de la qualité des semences et le renforcement des capacités logistiques des organisations paysannes, le Gouvernement pose les bases d'une filière cotonnière plus performante, capable de soutenir durablement les revenus des producteurs et de contribuer davantage à la croissance économique nationale.