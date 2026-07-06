Afrique: La crème des PME ivoiriennes à l'honneur - 'Connexus Africa' remporte le Super Prix d'Or

Abidjan était au rythme de l'excellence entrepreneuriale, le vendredi 3 juillet 2026, à l'occasion de la cérémonie des Awards de la cinquième édition du Gala des PME, organisée au Sofitel Hôtel Ivoire.

Réunissant les principaux acteurs du monde économique, cette soirée de prestige a consacré les entreprises ivoiriennes les plus performantes et innovantes, tout en mettant en lumière leur rôle déterminant dans la transformation de l'économie nationale.

Connexus Africa, la consécration d'un champion de l'innovation

Le moment le plus attendu de la soirée a été l'attribution du Super Prix PME d'Or, remporté par Connexus Africa, entreprise spécialisée dans les solutions d'énergie solaire. Cette distinction suprême récompense un parcours marqué par l'innovation, la résilience et l'excellence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le lauréat repart avec un trophée prestigieux, un chèque d'un million de francs CFA offert par un partenaire, un terrain d'une valeur de cinq millions de francs CFA ainsi qu'un billet d'avion offert par Emirates.

Cette consécration vient couronner une soirée exceptionnelle pour Connexus Africa, qui avait déjà été distinguée en recevant le Prix de la PME innovante, preuve de son engagement en faveur de la transition énergétique et des solutions durables adaptées aux réalités africaines.

Un palmarès qui reflète la diversité du tissu entrepreneurial

Les Awards ont également distingué plusieurs entreprises qui se sont illustrées dans leurs domaines respectifs.

CHOCOVI a été sacrée PME féminine de l'année, tandis que Heloïm Énergie Services a réalisé un remarquable doublé en remportant le Prix de la PME du jeune dirigeant ainsi que celui de la catégorie Énergie et Pétrole. De son côté, Entreprise Sako et Fils (ESF) s'est vu décerner le trophée de la PME de la diaspora, récompensant son rayonnement au-delà des frontières nationales.

Dix distinctions sectorielles sont également venues saluer les performances d'entreprises évoluant dans des secteurs stratégiques de l'économie ivoirienne. Ainsi, Oui Lait et Dêguê a été récompensée dans l'agroalimentaire, CDEX Group dans le BTP et l'immobilier, RAMYA Technologies dans le digital et les technologies, Groupe Safel International dans l'industrie et la transformation, Total Énergie Bouaflé dans le commerce et la distribution, DIKA Ingénierie dans les loisirs et le tourisme, CHA KANE dans l'artisanat, Influence Groupe Communication dans le multimédia et la communication, et Altra Formation dans le conseil et les services.

À travers ce palmarès, les organisateurs ont voulu mettre en valeur la richesse, la diversité et le potentiel de croissance des PME ivoiriennes, véritables moteurs de création de richesse et d'emplois.

Des acteurs engagés également mis à l'honneur

Au-delà des entreprises primées, la cérémonie a rendu un vibrant hommage aux femmes et aux hommes qui accompagnent, depuis plusieurs années, le développement de l'écosystème entrepreneurial.

Des personnalités ont ainsi été élevées au rang d'Ambassadeurs du Gala des PME pour leur engagement en faveur de la promotion des petites et moyennes entreprises. Les pionniers ayant contribué à la structuration et à la valorisation du secteur ont également reçu des distinctions honorifiques en reconnaissance de leur apport au développement des PME ivoiriennes.

Le Pôle Emploi, une innovation à fort impact social

Cette cinquième édition s'est également distinguée par sa dimension sociale avec le Pôle Emploi, une initiative destinée à rapprocher les entreprises des demandeurs d'emploi.

Selon les organisateurs, plus d'une centaine de postes seront proposés cette année, faisant du Gala des PME non seulement une plateforme de reconnaissance des entreprises performantes, mais également un outil concret d'insertion professionnelle au profit de la jeunesse.

Faire du Gala des PME une référence africaine

Commissaire générale de l'événement, Ahoua Kouyaté a réaffirmé sa volonté de hisser le Gala des PME au rang de référence continentale.

« La vision pour les cinq prochaines années est de faire de cette plateforme la meilleure plateforme de récompense des PME africaines. Nous sommes nous-mêmes une PME et nous sommes à la tête de cette locomotive », a-t-elle déclaré.

Elle a exhorté les entrepreneurs ivoiriens à s'approprier cette initiative, qu'elle considère comme une vitrine exceptionnelle pour promouvoir leur savoir-faire.

« Cet événement met les PME en lumière et les célèbre. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous assistons souvent aux distinctions des grandes entreprises, mais rarement à celles des PME. Nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes et de nous mettre nous-mêmes en lumière », a-t-elle insisté.

En célébrant les entreprises les plus méritantes, en honorant les acteurs qui accompagnent leur essor et en favorisant l'accès à l'emploi, les Awards de la cinquième édition du Gala des PME confirment leur vocation : révéler et accompagner les champions nationaux de demain, capables de porter haut les couleurs de l'entrepreneuriat ivoirien sur l'ensemble du continent africain.