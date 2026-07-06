Cote d'Ivoire: « Wallow Festival » - Promouvoir la culture et propulser le développement du canton Zédié

Prévu du 7 au 9 août, cette édition inaugurale se veut une plateforme de rassemblement et de cohésion au bénéfice des 7 villages du canton Zédié (Divo).

Dans le but de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et au développement durable du Canton Zédié - département de Divo ( Lôh-Djiboua), composé des villages de Dagrom, Daboré, Grobiassouné, Grobiakoko, Gnahoualilié, Godililié et Gbagroubé, un évènement culturel est né.

Il s'agit du Wallow Festival (« Wallow » = amour, fraternité en langue Dida), une initiative de Wallow Côte d'Ivoire, visant à promouvoir la cohésion sociale, la valorisation du patrimoine culturel Dida et le développement durable du Canton Zédié.

Wallow Festival 2026 se tiendra du 7 au 9 août 2026, à Gnahoualilié (canton Zédié). Cette fête se veut un grand rassemblement culturel, sportif, médical et social réunissant les villages du canton.

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Plusieurs activités figurent au menu de cette édition inaugurale.

Notamment , un tournoi de football inter-villages, des actions médicales (dépistage, don de sang), des activités culturelles et volet social pour les populations locales.

Selon Dr Jean WORE ZAKPA, PHD, promoteur de cet évènement, le Wallow Festival 2026 ne se limite pas à des festivités.

Il constitue un véritable cadre de développement territorial, marqué par la présentation du Livre blanc pour le développement du Canton Zédié - Vision Zédié 2035, de la Note de synthèse sur les besoins prioritaires des villages et du Pacte pour le développement dudit canton, qui traduisent une ambition collective et une feuille de route pour les années à venir.

Selon lui, plus qu'un simple événement culturel, Wallow Festival 2026 constitue un cadre de dialogue, de réflexion, de mobilisation et de solidarité autour des grands défis de développement du canton.

Il a souligner qu'il rassemblera chaque année les autorités administratives et coutumières, élus, cadres, jeunes, femmes, la diaspora, les partenaires techniques et financiers ainsi que les populations autour d'une vision commune de progrès.

« À travers les valeurs qui fondent Wallow notamment, fraternité, cohésion et amour, nous avons souhaité créer bien plus qu'un événement culturel, une plateforme de dialogue, de solidarité, de réflexion et d'action, destinée à fédérer les populations du Canton Zédié autour d'un objectif commun : construire ensemble un avenir meilleur. Wallow », a déclaré le promoteur.

Il a ajouté que cette première édition marque une étape historique : Pour la première fois, les sept villages du Canton Zédié se rassemblent dans un même élan afin de dresser un diagnostic partagé de leurs réalités, d'identifier leurs priorités de développement et de proposer des solutions concrètes répondant aux aspirations des populations.

Légende : Le lancement du festival a rassemblé de nombreux fils du canton.