Soudan: Le Premier ministre réaffirme le soutien du gouvernement de l'Espoir à la charte de réconciliation et de coexistence pacifique des composantes de l'État de Sennar

5 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a réaffirmé le soutien du gouvernement de l'Espoir à la charte de réconciliation et de coexistence pacifique des composantes de l'État de Sennar, précisant que cet appui se traduira par la mise en oeuvre de programmes de développement global et durable ainsi que par le renforcement des services, afin que cette initiative devienne un modèle à suivre dans l'ensemble du Soudan.

S'adressant de la cérémonie de signature de la charte de réconciliation et de coexistence pacifique des composantes de l'État de Sennar, organisée à l'hôtel Al Salam Rotana à Khartoum, le Premier ministre a qualifié ce document d'historique et de majeur, estimant qu'il adresse un message à l'ensemble des Soudanais selon lequel l'État poursuit résolument son processus de guérison nationale. Il a ajouté que cette charte porte une ambition élevée et le message que le Soudan retrouvera sa place parmi les nations.

Dr. Kamil Idris a, par ailleurs, affirmé que les Forces armées soudanaises et les forces qui les soutiennent conservent l'initiative sur le terrain, soulignant que le Grand Kordofan et le Grand Darfour sont désormais à leur portée. Il a félicité les Forces armées, les Forces de police, le Service général du renseignement, les Forces conjointes ainsi que l'ensemble des forces engagées pour les victoires enregistrées.

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Le Premier ministre a également transmis les félicitations du président du Conseil de souveraineté à l'occasion de la signature de la charte, renouvelant le soutien sans réserve de son gouvernement à cette initiative et appelant les Soudanais à renouer avec les valeurs et les fondements propres à restaurer et préserver la cohésion du tissu social.

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