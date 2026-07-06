Soudan: Le Président du CST reçoit l'envoyé du président ougandais

5 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a réaffirmé l'engagement du Soudan au renforcement et au développement de ses relations avec la République d'Ouganda, dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Ces a été faites lors qu'il a reçu samedi, le directeur du Service du renseignement extérieur et envoyé du président ougandais, l'ambassadeur Joseph Akuot en présence du directeur du Service général du renseignement, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

L'envoyé ougandais a transmis au président du Conseil de souveraineté les salutations du président Yoweri Museveni, réaffirmant l'intérêt de son pays à soutenir les efforts en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan.

Pour sa part, l'ambassadeur Joseph Akuot a réitéré la position de l'Ouganda rejetant la création de toute entité parallèle au pouvoir légitime au Soudan. Il a également souligné le soutien de son pays à la souveraineté du Soudan, à son intégrité territoriale ainsi qu'à sa sécurité et à sa stabilité, dans l'intérêt de la paix et de la stabilité dans la région.

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