Soudan: Le Premier ministre reçoit la délégation ougandaise en visite au pays

Le Premier ministre Dr Kamel Idris, a reçu samedi à Khartoum une délégation ougandaise de haut niveau conduite par l'ambassadeur Joseph Akuot, directeur des services de renseignement extérieur de l'Ouganda et envoyé spécial du président ougandais pour la paix au Soudan.

La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général du Service général de renseignement du Soudan, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, du conseiller du Premier ministre Nizar Abdallah Mohamed, du secrétaire d'État par intérim au ministère des Affaires étrangères, ainsi que de l'ambassadeur de la République d'Ouganda au Soudan, le Dr Rashid Yahya.

Au cours des entretiens, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du Soudan de renforcer ses relations avec l'Ouganda dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Il a également présenté un exposé sur l'évolution de la situation dans le pays, évoquant les avancées enregistrées par les forces armées soudanaises et les forces du soutien. Il a, par ailleurs, accusé les Forces de soutien rapide (FSR) d'avoir provoqué d'importantes destructions des infrastructures, des institutions et des biens civils, ainsi que de poursuivre des violations contre les populations civiles.

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Les discussions ont également porté sur l'initiative de paix proposée par le gouvernement soudanais, que Khartoum affirme avoir reçu un accueil favorable aux niveaux national, régional et international.

De son côté, le chef de la délégation ougandaise, l'ambassadeur Joseph Akuot, a réitéré le rejet par son pays de toute tentative de mise en place d'un gouvernement parallèle. Il a également réaffirmé la reconnaissance par l'Ouganda du gouvernement actuel comme seule autorité légitime du Soudan, tout en exprimant le soutien de Kampala à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays.