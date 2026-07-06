Soudan: Le ministre de la Santé salue le rôle de la Turquie dans le soutien au secteur de la santé au pays

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a salué le rôle majeur joué par la Turquie dans le soutien au secteur de la santé au Soudan, soulignant que le secteur de la santé retrouve progressivement sa vitalité malgré les défis persistants, tout en se félicitant de la reprise des activités du secteur privé.

Ces déclarations ont été faites lors de sa rencontre, samedi, avec une délégation de l'hôpital turc Medical Point International, conduite par Dr. Mukhtar Bedili. Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération dans les domaines de santé primaires, de la formation médicale, de l'organisation des mécanismes de référence des patients vers les traitements spécialisés, ainsi que du renforcement des programmes de formation destinés aux cadres médicaux soudanais.

Le ministre a également évoqué les accords et partenariats conclus entre des institutions turques et des partenaires soudanais, soulignant que le Soudan dispose d'importantes opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme médical à la faveur de l'amélioration récente de la situation sécuritaire. Il a, en outre, insisté sur l'importance de développer la formation dans les spécialités médicales de haute technicité en Turquie afin de renforcer les compétences des ressources humaines nationales dans le secteur de la santé.