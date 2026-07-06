Congo-Kinshasa: Gaël Kakuta annonce la fin de sa carrière

Le meneur de jeu des Léopards et international congolais Gaël Kakuta a annoncé, samedi 4 juillet, sur son compte Instagram, la fin de sa carrière de footballeur professionnel.

Dans son communiqué, Kakuta écrit : « Il arrive un moment où il faut savoir écouter le temps et accepter que chaque saison a une fin. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité que j'annonce la fin de ma carrière de footballeur ».

Il revient sur un parcours marqué par des joies immenses, des victoires, mais aussi des défaites, des blessures et des remises en question. Il remercie sa famille, ses proches, ses entraîneurs, ses coéquipiers, les dirigeants et les supporters.

Une carrière riche et internationale

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Formé à l'US Lille-Moulins puis au RC Lens, Kakuta rejoint Chelsea en 2007. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français, il débute en équipe première en 2009.

Il a ensuite évolué dans plusieurs clubs européens et africains, avant de devenir un cadre des Léopards de RDC.

Le Racing Club de Lens, l'un de ses clubs formateurs, lui a rendu hommage : « Talent et créateur élégant aux 69 apparitions en Sang et Or, Gaël Kakuta raccroche les crampons après 18 ans de carrière. Le Racing salue le parcours de cet esthète du jeu et le remercie pour les émotions partagées sous ses couleurs».

Kakuta conclut son message en soulignant que sa plus grande victoire est d'avoir rencontré Jésus-Christ : « Cette carrière s'achève, mais ma plus belle aventure, elle, continue avec Lui. À Dieu soit toute la gloire ».