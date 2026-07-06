Congo-Kinshasa: Masina - Embouteillages monstres sur la chaussée Pétro-Congo qui se dégrade

5 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La chaussée Pétro-Congo, dans la commune de Masina, se dégrade progressivement, notamment dès son entrée sur l'avenue Kingabwa. Cette situation provoque des embouteillages quotidiens et inquiète les habitants.

Cette route devenue impraticable. Un énorme trou situé entre l'avenue Wassa et Orientation complique la circulation. Les usagers dénoncent un calvaire quotidien, entre poussière et impraticabilité.

Israël Fumba, habitant du quartier, témoigne : « La qualité de la vie se dégrade. Pour parcourir une petite distance, il faut de nombreuses minutes. La route est impraticable ».

Les habitants espéraient l'élargissement de la chaussée, annoncé par les autorités de la ville, mais les travaux n'ont toujours pas commencé. Junior, changeur de monnaie délogé lors des démolitions, garde espoir : il attend le lancement des travaux pour reprendre ses activités dans de meilleures conditions.

En attendant une réponse favorable des autorités, les habitants et conducteurs continuent de subir : Embouteillages quotidiens, Accès difficile au Boulevard, Une dégradation de la qualité de vie.

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