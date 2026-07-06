Cameroun: Enregistrement digital obligatoire pour tous les taxis exerçant à Yaoundé

Au Cameroun, il sera bientôt possible, pour les usagers, d'avoir toutes les informations sur un conducteur de taxi exerçant dans la capitale Yaoundé en scannant le code QR de son véhicule. Une plateforme d'enregistrement digital obligatoire et gratuit des propriétaires et conducteurs de taxis a été mise en service, depuis quelques jours, auprès des mairies de Yaoundé. L'opération suscite des réactions mitigées.

Pour l'autorité municipale de Yaoundé, c'est l'occasion ou jamais de mettre de l'ordre dans l'activité du transport par taxi dans la capitale.

« Cet enregistrement des propriétaires et des chauffeurs de taxis exerçant à Yaoundé - institué par arrêté municipal du 25 juin 2026 - n'est pas facultatif. Il est obligatoire et le numéro de portière affecté au taxi, à l'issue de chaque enregistrement sera le seul valable », a souligné Luc Messi, maire de la ville de Yaoundé.

Jusqu'ici, les numéros de portières des taxis étaient badigeonnés par les sérigraphes sans véritables gages sécuritaires.

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Cette donne va changer, d'après Catherine Kalisa, conseillère technique au projet mobilité verte Yaoundé, initiateur de la plateforme digitale : « La plateforme va permettre à la ville de Yaoundé d'avoir une base de données et pouvoir sécuriser ce domaine de transport urbain. »

Une dizaine de conducteurs de taxis se sont pliés à l'exercice d'enregistrement, lors du coup d'envoi de l'opération.

L'opération d'enregistrement prend fin le 5 octobre

Jacques Didi, chauffeur de taxi, fustige plutôt une entourloupe du gouvernement : « Au lieu de se pencher sur le problème des routes, les autorités viennent plutôt avec autre chose, le code QR qui va soi-disant contrôler et sécuriser les chauffeurs de taxis. Je vous assure que ça ne va pas prospérer. »

Patrice Samen, acteur majeur du syndicalisme des transports au Cameroun, espère pour sa part, la fin du règne du transport clandestin tant décrié à Yaoundé : « Enfin le gouvernement a entendu nos cris puisque nous l'interpellons chaque jour au sujet du transport clandestin, conducteurs clandestins. Nous allons demander à tous les chauffeurs de taxis d'aller se faire identifier. »

L'opération d'enregistrement digital des taxis prend fin le 5 octobre prochain. Passé ce délai, le maire de la ville de Yaoundé annonce des sanctions contre les chauffeurs et propriétaires de taxis indélicats.