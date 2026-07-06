Gabon: Le Festival international des sports extrêmes régale les Librevillois

5 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Yves Laurent Goma

La quatrième édition du Festival international des sports extrêmes (FISE) bat son plein. Ouvert, vendredi 3 juillet, à la « Baie des rois » sur le front de mer de Libreville, le festival a atteint, samedi, sa vitesse de croisière, avant la tombée des rideaux, ce dimanche 5 juillet. L'événement réunit les meilleurs athlètes de sports extrêmes (roller, skateboard, BMX) pour des compétitions et des shows spectaculaires.

Quand il est monté sur les rampes avec sa trottinette, le Français Jonathan Perroni, double champion du monde de skate, a suscité la clameur du public impressionné par son immense talent.

« Je fais ce sport, depuis dix-sept ans. J'ai eu la chance d'être champion du monde, en 2018 et 2022, et champion d'Europe en 2025. Merci au FISE (Festival international des sports extrême) et au Gabon de m'avoir ramené ici... et pour revenir, je reviendrai parce que c'est génial », promet-il.

L'année dernière, le Cameroun n'a dépêché qu'un seul athlète. Cette année, sa délégation, conduite par Auguste Nagmay Bero, est forte de sept sportifs : « La quatrième édition du Festival des sports extrêmes est une réussite, ici au Gabon. »

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Un festival qui monte ne puissance

Il y a quelques années, les sports extrêmes n'étaient pas pratiqués au Gabon. Ce festival a révélé des champions comme Pascaline Oyé : « Cela nous fait de l'expérience, dans un premier temps, parce que cela nous permet également de découvrir, d'apprendre et de rencontrer les professionnels de rollers. »

Plusieurs petits jeunes gabonais sont désormais passionnés de ces sports. « Cela me pousse à être meilleur et partir plus loin », dit un jeune garçon. « Cela m'a vraiment motivée. Moi aussi je veux devenir une professionnelle comme eux », ajoute une jeune fille.

Le festival monte chaque année en puissance.

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