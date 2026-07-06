Mali: Les combats ont repris dans la localité stratégique de Anéfis

Au Mali, après les attaques coordonnées du samedi 4 juillet contre plusieurs localités maliennes, les combats ont repris, ce dimanche 5 juillet, dans la localité de Anéfis, dans le nord, entre l'armée malienne - soutenue par les mercenaires russes - et la coalition jihadiste affiliée à al-Qaïda et les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA).

À la mi-journée de ce dimanche 5 juillet, les rebelles contrôlaient toujours la ville de Anéfis, localité stratégique située dans le grand nord, et ils tiennent toujours des prisonniers de l'armée régulière.

Entre-temps, les troupes régulières et leurs alliés russes sont retranchés dans le camp militaire de cette localité stratégique. D'après nos informations, des hélicoptères de l'armée, venus secourir les blessés dans le camp militaire et probablement apporter du ravitaillement, n'ont pas pu atterrir.

On entendait toujours des coups de feu à Anéfis dans la mi-journée de ce dimanche.

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Une source au sein de l'armée régulière nous a confié que « tout est mis en oeuvre pour contrôler la situation sur place ».

Les rebelles, de leur côté, affirment que l'objectif est le même : « prendre le contrôle du territoire et chasser la junte du pouvoir. »

Tension autour de Gao

À Gao, principale ville du nord du Mali, les habitants ont été réveillés, ce dimanche, par des détonations. Les restes d'un drone d'attaque ont été retrouvés, peu après, dans un champ. Il y aurait eu au moins un blessé civil. Il n'y a pas de revendications. La tension autour de ville est tout de même palpable, d'après les témoins.

Au centre et au sud du Mali, ce dimanche, il n'y a pas eu de combats, d'après nos informations. Cependant, à Bamako, la capitale, dans la nuit de samedi à ce dimanche, des témoins ont vu quand même arriver un convoi de matériel militaire, venant probablement d'un pays voisin.