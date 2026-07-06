Afrique: Mondial féminin U17 - Le Sénégal freiné sur le fil par le Ghana

Devant leur public à Dakar, les Lioncelles de la Teranga ont concédé le nul face au Ghana (1-1) lors de la manche aller du dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde U17. Tout se jouera au retour.

Le coup était presque parfait. Ce vendredi, l'équipe nationale féminine U17 du Sénégal a bien cru faire un pas de géant vers le Maroc, hôte du prochain Mondial. Mais c'était sans compter sur la résilience des Ghanéennes, venues doucher l'ambiance dakaroise dans les ultimes instants de la rencontre (1-1).

Faty avait montré la voie

Dans ce choc ouest-africain au sommet, ce sont pourtant les Sénégalaises qui ont débloqué la situation. Plus tranchantes, les « Lioncelles » ont logiquement pris les devants grâce à un penalty transformé avec sang-froid par Mariama Faty. Un avantage précieux que les locales ont défendu avec coeur, avant de craquer cruellement dans le "money-time" face à la pression des Black Maidens.

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Avec ce but concédé à l'extérieur en toute fin de match, le Sénégal laisse filer un précieux joker, mais garde toutes ses chances. Le suspense reste entier.

Rendez-vous à Accra le 11 juillet

Pour décrocher leur billet pour la phase finale, les Sénégalaises devront aller chercher un exploit en terre hostile. Le match retour est programmé le 11 juillet prochain à Accra, où l'ambiance s'annonce bouillante.

Pour rappel, le Mondial U17 2026 franchira un cap historique cet automne (17 octobre - 7 novembre) au Maroc, passant pour la première fois à 24 sélections. Sur les cinq strapontins réservés au continent africain, un est déjà pris par les Marocaines, qualifiées d'office. Les quatre autres s'arrachent actuellement sur le terrain. Aux Lioncelles de prouver qu'elles ont l'étoffe pour en être.