Afrique: Mondial Féminin U-17 - Avantage Zambie, Kenya et Nigeria après des manches aller électriques

Le dernier virage avant le Maroc est lancé. Les matchs aller du troisième et ultime tour des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde Féminine U-17 ont livré leur verdict ce week-end. Si le Kenya a signé la performance majeure en s'imposant avec autorité à l'extérieur, la Zambie et le Nigeria ont fait respecter la hiérarchie à domicile, non sans trembler face à des adversaires particulièrement coriaces. Retour sur trois rencontres intenses qui laissent planer le suspense avant les matchs retours.Zambie 2-1 Éthiopie : Les Copper Queens prennent une courte optionButeuses : Precious Mwewa 14e, Phidah Muzuwa 54 / Mihret Ayele 40e

À domicile, la Zambie a dû s'employer pour décrocher une victoire étriquée mais précieuse (2-1) face à une vaillante équipe d'Éthiopie. Les Zambiennes ont parfaitement lancé leur match grâce à l'ouverture du score rapide de Precious Mwewa dès la 14e minute. Cependant, les Éthiopiennes n'ont pas abdiqué et ont recollé au score juste avant la pause par l'intermédiaire de Mihret Ayele (40e). En seconde période, Phidah Muzuwa a libéré le public zambien à la 54e minute en inscrivant le but du KO. Grâce à ce succès arraché au courage, la Zambie prend un léger avantage avant un match retour qui s'annonce bouillant à Addis-Abeba.

Afrique du Sud 0-2 Kenya : Le coup parfait des Harambee StarletsButeuses : Faith Boke 13e, Brenda Achieng 60e

Sensation à Pretoria où le Kenya est allé s'imposer avec autorité sur la pelouse de l'Afrique du Sud (0-2). Les visiteuses ont frappé fort d'entrée de jeu grâce à un but précoce de Faith Boke à la 13e minute. Le grand tournant du match a eu lieu à la 20e minute, lorsque la gardienne kényane Mishel Okoyo Ngono a sorti le grand jeu en arrêtant un penalty sud-africain, préservant ainsi l'avantage des siennes. Boosté par cet exploit, le Kenya a fait le break à l'heure de jeu grâce à Brenda Achieng (60e). Avec ce clean sheet et deux buts d'avance, les Kényanes font un pas de géant vers la phase finale au Maroc.

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Nigeria 3-2 Bénin : Des Flamants victorieux mais bousculésButeuses : Queen Joseph 25e, Oluwakemi Adegbuyi 62e,Kindness Ifeanyi 75e / Romaine Gandonou 14e,

Nazifatou Dangui 73e

Le Nigeria s'est imposé dans la douleur (3-2) face à une surprenante et accrocheuse équipe du Bénin. Ce sont d'ailleurs les Béninoises qui ont climatisé le stade en ouvrant le score dès la 14e minute par Romaine Gandonou. Les Nigérianes ont réagi à la 25e minute grâce à Queen Joseph, ramenant les deux équipes à égalité à la pause. En seconde période, Oluwakemi Adegbuyi a donné l'avantage aux Flamants (62e), mais le Bénin a recollé à la 73e minute sur une réalisation de Nazifatou Dangui. C'est finalement Kindness Ifeanyi, deux minutes plus tard (75e), qui a délivré le Nigeria. Les Nigérianes l'emportent mais devront rester très vigilantes lors du match retour à Cotonou.