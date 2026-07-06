Algérie: Le président de la République procède à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets stratégiques à Alger

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, dimanche à Alger, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets stratégiques reflétant la volonté inébranlable de l'Etat à prendre en charge les préoccupations du citoyen et améliorer son cadre de vie.

A l'entame, le président de la République a procédé, à Mohammadia, à l'inauguration du Centre national algérien des services numériques, premier du genre en Algérie. Une infrastructure qui constitue un acquis stratégique traduisant l'engagement de l'Etat à renforcer sa souveraineté numérique par une architecture moderne et sécurisée.

Cette infrastructure se veut un pilier fondamental pour l'hébergement des données sur le territoire national, garantissant la continuité des services et l'interopérabilité entre les secteurs, afin de consolider la transformation numérique et l'efficacité du service public au profit du citoyen.

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Dans la Commune de Dely Ibrahim, le président de la République a procédé à l'inauguration officielle du nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures publiques et de la mise à disposition d'espaces de travail modernes répondant aux normes les plus récentes.

Dans le secteur de la santé, le président de la République a inauguré, à Mahelma, l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique Omar-Boudjellab, d'une capacité de 80 lits et qui se

distingue par son caractère innovant, étant le premier hôpital totalement numérisé (100%) en Algérie.

Doté de sept services spécialisés et d'un pôle pédagogique pour la formation, l'établissement hospitalier assurera une prise en charge de pointe, grâce notamment à l'activation de la télémédecine.

Le président de la République s'est rendu, par la suite, dans la ville nouvelle de Sidi Abdellah pour inaugurer, à Rahmania, le pôle urbain "Ahmed-Taleb-El Ibrahimi", qui compte 10.507 logements de formule location-vente (AADL).

Le président de la République a également donné le coup d'envoi officiel de l'opération nationale de distribution de logements pour l'année 2026, portant sur la remise des clés de 179.168 unités, toutes formules confondues (LPL, AADL, LPA, habitat rural et lotissements sociaux), à travers l'ensemble du territoire national.

A cette occasion, le président de la République est revenu sur "les réalisations enregistrées dans les différents domaines", des réalisations qui suscitent la fierté. Et d'ajouter "Dieu merci pour le niveau atteint par le pays, grâce aux efforts déployés par les fidèles au legs des valeureux martyrs".

A cet égard, le président de la République a indiqué que "les points forts de notre pays résident dans le fait que la majeure partie des dépenses de l'Etat est consacrée à la réalisation des équilibres sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, de l'habitat, de l'éducation et de l'enseignement, des dossiers qui vont de pair en vue d'atteindre l'objectif escompté".

Cette approche a permis à l'Algérie de figurer "parmi les pays avancés et développés sur le plan socio-économique", a poursuivi le président de la République, citant à l'appui le classement établi par les organisations internationales pertinentes, qui placent l'Algérie au rang des pays avancés.

Toujours à Rahmania, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique, une infrastructure sanitaire et scientifique qui englobera des espaces dédiés aux soins, à la recherche et à la formation dans les domaines de la médecine régénérative et des biotechnologies.

Enfin, le président de la République a procédé, à Ouled Fayet, à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une salle de grands spectacles d'une capacité de 10.000 places, un projet culturel d'envergure qui s'étend sur 60.000 mètres carrés qui vient renforcer les infrastructures de rayonnement culturel de la capitale.