Algérie: Les réalisations accomplies dans le secteur de l'habitat reflètent la forte volonté du président de la République de placer le droit au logement en tête des priorités

ALGER — Les réalisations importantes accomplies dans le secteur de l'habitat reflètent clairement la forte volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de placer le droit du citoyen au logement en tête des priorités, a affirmé, dimanche, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, M. Mohamed Tarek Belaribi.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration, par le président de la République, du nouveau pôle urbain "le défunt moudjahid Ahmed-Taleb-El Ibrahimi", dans la commune de Rahmania (Ouest d'Alger), le ministre a souligné que, grâce aux orientations éclairées du président de la République, le secteur de l'habitat et de l'urbanisme a enregistré, au cours des dernières années, "des réalisations importantes gravées dans l'histoire de l'Algérie indépendante".

"Plus de 2,1 millions de logements ont été distribués depuis 2020", a-t-il fait savoir.

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Ce chiffre traduit clairement "la forte volonté du président de la République, qui a placé le droitdu citoyen au logement en tête des priorités", a précisé M. Belaribi, ajoutant que ces réalisations "demeureront gravées dans l'histoire comme le témoignage d'un projet à la fois humain et civilisationnel par excellence, porté par le président de la République, consistant à bâtir une Algérie nouvelle, victorieuse et ouverte à tous ses enfants".

Après avoir souligné que les projets réalisés dans le secteur du logement revêtent un caractère stratégique, car étant étroitement liés à la dignité et à la stabilité du citoyen, M. Belaribi a indiqué que la vision actuelle consiste à "ériger de nouveaux pôles urbains et des villes intégrées, dotées de l'ensemble des structures et services, afin d'offrir un meilleur cadre de vie". Cette approche, a-t-il dit, est "mise en oeuvre grâce aux compétences, aux ressources humaines et aux moyens 100% algériens, conformément à la vision clairvoyante du président de la République".

Le ministre a assuré que "les logements ne sont plus de simples immeubles ou cités, mais constituent désormais de véritables villes intégrées offrant un nouveau cadre de vie stable", ajoutant que "l'héritage architectural et urbain réalisé ne se mesure pas uniquement au nombre de logements construits et distribués, mais aussi à l'espoir qu'il a suscité chez les Algériens et à l'égalité des chances concrétisée".