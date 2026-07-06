Algérie: Imloul démissionne de son poste de sélectionneur

5 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Fédération algérienne de volleyball (FAVB) a annoncé, dimanche, avoir accepté la démission du sélectionneur national de l'équipe masculine seniors, Kamel Imloul, "pour des raisons personnelles".

"La Fédération annonce avoir accepté la démission du sélectionneur national, Kamel Imloul, de son poste à la tête de la sélection nationale, et ce, pour des raisons personnelles", précise la fédération dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

"La Fédération remercie également Imloul pour tous les efforts consentis, son engagement, son dévouement au travail ainsi que sa sincérité tout au long de la période durant laquelle il a dirigé la sélection nationale.

Elle lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière professionnelle", conclut le communiqué.

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