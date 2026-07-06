Algérie: La Coupole accueille lundi les finales de disciplines de sports collectifs

ALGER — La Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger abritera lundi les finales de la Coupe d'Algérie dans des disciplines collectives en handisport, avec au programme des affiches prometteuses qui mettront aux prises les meilleures formations nationales de la saison.

En volley-ball assis masculin, le Raja de Batna sera opposé au club Mohamed-Boudiaf d'Oran dans une finale qui s'annonce particulièrement disputée entre deux équipes habituées aux grands rendez-vous.

La finale féminine de basket-ball verra s'affronter le Hsasna de Saïda et l'indétrônable équipe des Handicapés d'Ouargla, avec son armada de joueuses internationales. Un match qui s'annonce déjà, un peu déséquilibré, mais sans pour autant éliminer un sursaut d'orgueil du club de Saida qui convoite toujours ce un trophée.

Dans l'épreuve de football visuel masculin, le Raja d'Aïn Oulmène croisera le fer avec l'Amel de Tiaret, tandis que la finale masculine de goalball mettra aux prises les formations de Boufarik et de Sétif.

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Cette journée de finales constituera l'un des temps forts de la saison sportive du handisport national, offrant aux différentes équipes l'occasion de conclure leur exercice sur une consécration et de confirmer les progrès enregistrés dans leurs disciplines respectives.

Les rencontres devraient se dérouler en présence des responsables de la Fédération algérienne handisport (FAH), des familles sportives concernées, venus encourager les finalistes.