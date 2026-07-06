Algérie: La Coupole accueille lundi les finales de disciplines de sports collectifs

5 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Handisport

ALGER — La Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger abritera lundi les finales de la Coupe d'Algérie dans des disciplines collectives en handisport, avec au programme des affiches prometteuses qui mettront aux prises les meilleures formations nationales de la saison.

En volley-ball assis masculin, le Raja de Batna sera opposé au club Mohamed-Boudiaf d'Oran dans une finale qui s'annonce particulièrement disputée entre deux équipes habituées aux grands rendez-vous.

La finale féminine de basket-ball verra s'affronter le Hsasna de Saïda et l'indétrônable équipe des Handicapés d'Ouargla, avec son armada de joueuses internationales. Un match qui s'annonce déjà, un peu déséquilibré, mais sans pour autant éliminer un sursaut d'orgueil du club de Saida qui convoite toujours ce un trophée.

Dans l'épreuve de football visuel masculin, le Raja d'Aïn Oulmène croisera le fer avec l'Amel de Tiaret, tandis que la finale masculine de goalball mettra aux prises les formations de Boufarik et de Sétif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette journée de finales constituera l'un des temps forts de la saison sportive du handisport national, offrant aux différentes équipes l'occasion de conclure leur exercice sur une consécration et de confirmer les progrès enregistrés dans leurs disciplines respectives.

Les rencontres devraient se dérouler en présence des responsables de la Fédération algérienne handisport (FAH), des familles sportives concernées, venus encourager les finalistes.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.