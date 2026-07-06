Algérie: Inauguration et lancement de nombreux projets dans les wilayas de l'est du pays

Les cérémonies célébrant le 64e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale se sont poursuivies, dimanche, dans les wilayas de l'est du pays avec l'inauguration, la mise en service et le lancement de nombreux projets.

A Constantine, après une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs, le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, accompagné du secrétaire général du ministère des Sports, Fouad Makhlouf, ainsi que des autorités locales civiles, sécuritaires, militaires et de la famille révolutionnaire, a procédé à l'inauguration de deux structures sportives, en l'occurrence le stade Hassan-Bourtel à la cité Daksi-Abdeslam et une piscine de proximité dans la commune d'El Khroub.

A cette occasion, le secrétaire général du ministère des Sports a déclaré que "le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à la jeunesse et aux sportifs, pour fêter le recouvrement de la souveraineté nationale, est de mettre à leur disposition des installations sportives modernes répondant aux normes en vigueur dans le domaine du sport".

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M. Makhlouf a affirmé, dans ce contexte, avoir "constaté, au cours de sa visite dans la wilaya de Constantine, un grand sérieux dans la gestion des installations sportives", avant de rappeler "l'importance capitale que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde au développement de la pratique sportive par, notamment, la mise à disposition d'installations modernes".

Le même responsable a souligné "la nécessité pour les gestionnaires de ces équipements sportifs de veiller à leur entretien, à leur maintenance afin d'en garantir la pérennité".

Dans la wilaya de Khenchela, deux centres de stockage de céréales ayant nécessité un investissement public de 430 millions de dinars pour une capacité d'emmagasinage totale de 100.000 quintaux, ont été mis en service dans les communes de Babar et de Remila, selon le directeur des équipements publics, Abdelouahab Boudib.

A Ouled Djellal, le wali, Abderrahmane Dehimi, a supervisé le lancement de plusieurs projets de développement, dont un ensemble de 180 logements sociaux locatifs au chef-lieu de wilaya et à Sidi Khaled, et donné le coup d'envoi officiel de la 1ère tranche des travaux de doublement du chemin de wilaya (CW) n 60 à Sidi Khaled, et des travaux de protection de la ville d'Ouled Djellal contre les inondations.

Dans la wilaya de Mila, ce ne sont pas moins de 1.726 logements qui ont été distribués à leurs bénéficiaires, soit 514 unités publiques locatives, 704 logements promotionnels aidés (LPA), 138 logements promotionnels libres, en plus de la remise de 370 aides à l'habitat rural.

Le 64è anniversaire de l'indépendance a été marqué, dans la wilaya de Sétif, par la pose de la première pierre d'une brigade territoriale de la Gendarmerie nationale, au nouveau pôle urbain de Tinar, d'une école primaire dans la commune d'Ouled Saber, du service de cardiologie (bloc opératoire et service d'hospitalisation) au centre hospitalo-universitaire (CHU) de Sétif.

Des membres de la famille révolutionnaire, ainsi que le Pr Fayçal Kharfi, lauréat du Prix du président de la République au chercheur innovant, et plusieurs fonctionnaires admis à la retraite ont également été honorés à l'occasion de cette date anniversaire

Au chef-lieu de la wilaya de Tébessa, le wali, Ahmed Belhaddad a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation de 100 logements et posé la première pierre d'un lycée de 1.000 places, doté d'un réfectoire de 300 repas/jour, devant être construit en remplacement du lycée Cheikh-Matrouh.

Des activités similaires ont été organisées dans le reste des wilayas de l'est du pays à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, donnant lieu, notamment, à la distribution d'importants quotas de logements relevant des différentes formules d'habitat.