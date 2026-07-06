Algérie: La chorale de l'Opéra d'Alger anime un spectacle à l'Aéroport international Houari-Boumediene

ALGER — La chorale de l'Opéra d'Alger "Boualem Bessaih" a donné, dimanche, à l'aéroport international "Houari Boumediene", une représentation artistique proposant un riche programme tiré du répertoire des chants patriotiques, et ce, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale.

Ce spectacle en live, animé à l'initiative de l'Opéra, en collaboration avec l'aéroport international d'Alger "Houari Boumediene", s'est déroulé au niveau de la zone de transit et d'attente de l'aéroport, où un florilège de chants patriotiques algériens a été présenté, évoquant les valeurs de la Révolution de libération et de la lutte nationale, portées par des mélodies inspirées des divers styles du patrimoine musical algérien, au milieu d'une grande interaction de voyageurs algériens et étrangers.

La chorale de l'Opéra d'Alger a brillamment interprété plusieurs chefs-d'oeuvre du chant patriotique, notamment "Alaiki mini salam ya arda ajdadi" et "Thamourthiw" (Ma patrie), interprétés avec brio par la troupe composée de 25 membres, sous la houlette du maestro Zohir Mazari, mettant en valeur des voix d'exception dans une initiative visant à célébrer l'indépendance et à ancrer les valeurs de patriotisme et de fierté de l'histoire glorieuse de l'Algérie.

Cette représentation artistique exceptionnelle a également connu l'exécution sur le piano de morceaux d'oeuvres universelles de grands artistes mondiaux, dont "We are the world" de Michael Jackson, avec une touche algérienne qui a suscité l'admiration des voyageurs.

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Dans ce cadre, le chargé de la gestion de l'Opéra d'Alger "Boualem Bessaih", Mourad Senouci, a indiqué à l'APS que cette initiative artistique organisée à l'Aéroport international d'Alger, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'Indépendance, vise à "promouvoir le legs culturel algérien authentique, à faire connaitre les différents genres musicaux nationaux auprès des visiteurs de l'Algérie", à "créer une ambiance conviviale et joyeuse pour souhaiter la bienvenue aux touristes et aux hôtes de l'Algérie, à travers l'art et la culture".

Un programme musical varié, puisé du patrimoine algérien authentique et du répertoire des chants nationaux, a été concocté à cette occasion, "mettant en exergue les sacrifices des chouhada et les gloires de l'indépendance ancrées dans la mémoire collective", a-t-il expliqué, relevant que la démarche de l'Opéra d'Alger vise à généraliser cette idée à l'avenir, et à organiser des représentations artistiques, à travers des espaces publics, à l'instar des places publiques et des stations de métro, dans le but d'encourager les talents de la chorale à davantage de créativité.