Algérie: 2e Festival international du court métrage de Timimoun - Plus de 3000 films inscrits

ALGER — Le Commissariat du 2e Festival international du court métrage de Timimoun, prévu en novembre prochain, a annoncé la réception de plus de 3000 films représentant plusieurs pays, indique un communiqué des organisateurs publié dimanche.

"3265 films de plusieurs pays ont été enregistrés répartis dans les catégories des courts métrages de fiction, courts documentaires et courts métrages d'animation", a précisé le Commissariat, ajoutant que la sélection des films retenus pour la compétition de ce deuxième Festival, sera rendue publique "ultérieurement".

Ces chiffres témoignent, ajoute le communiqué, de la "diversité des productions en compétition ainsi que de la confiance accordée au Festival par les réalisateurs, producteurs et professionnels du cinéma du monde entier", qui le considèrent comme "une plateforme internationale prometteuse favorisant les échanges créatifs, le dialogue interculturel et la promotion du court métrage sous toutes ses formes".

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Le palmarès de la compétition officielle comprend le "Gourara d'or du meilleur court métrage de fiction", le "Gourara d'or du meilleur court documentaire" et le "Gourara d'or du meilleur film d'animation", le "Prix des ciné-clubs" et les récompenses des meilleurs : scénario, réalisation, interprétation masculine et féminine, ainsi que le Prix Tinerkouk du meilleur film africain.

Placée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, la première édition du Festival international du court métrage de Timimoun s'était tenue en novembre dernier avec la participation de 62 films représentant 31 pays, dont le Sénégal en qualité d'invité d'honneur.

Le communiqué conclut que le Festival international du court métrage de Timimoun poursuit son affirmation en tant que rendez-vous cinématographique international reliant les cultures du monde depuis le coeur du Sahara, tout en renforçant la place de l'Algérie comme "destination de création cinématographique et d'échanges culturels".