Soudan: Le pays et la Jordanie examinent le renforcement de la coopération dans les secteurs de la santé

Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali Babiker Sayed Ahmed Mohamed, s'est entretenu avec le ministre jordanien de la Santé, Dr Mossab Al-Ali, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la santé et des produits pharmaceutiques, lors d'une réunion tenue à Amman.

Les deux parties ont examiné les perspectives de développement de la coopération dans le secteur pharmaceutique, notamment les mécanismes d'importation des médicaments, le renforcement de la coordination des missions médicales, ainsi que l'échange d'expertises en matière de renforcement des capacités et de formation des personnels de santé.

Les discussions ont également porté sur les moyens de mettre à profit l'expertise des professionnels de santé soudanais établis à l'étranger afin de soutenir le secteur sanitaire, dans le but d'améliorer les services de santé et de consolider le partenariat entre le Soudan et la Jordanie dans les domaines médical et pharmaceutique, au bénéfice des intérêts communs des deux pays.