Togo: « Nous devons aller plus vite », déclare Séna ALIPUI

Au terme d'une visite de terrain effectuée ce week-end pour le suivi des travaux d'assainissement engagés par le gouvernement, le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement a mobilisé tous les acteurs pour accélérer les opérations.

« Nous devons faire le maximum pour aller très vite, de sorte que toutes ces ordures soient dégagées au bout d'une semaine », a exhorté Séna ALIPUI auprès des équipes sur le terrain.

Une réponse rapide face aux inondations

Dans le cadre de la gestion post-inondation, plusieurs actions ont été retenues par le ministère pour stabiliser la situation. Ces travaux ont été lancés quelques jours après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lomé et ses environs, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers.

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L'objectif est double : assainir ces zones pour prévenir les maladies hydriques liées à la contamination des eaux de ruissellement, et se préparer à d'éventuels nouveaux épisodes pluvieux. « Nous avons constaté un problème d'insalubrité généralisé et il faut y remédier rapidement, puisqu'il va continuer à pleuvoir », a souligné le ministre.

État des lieux et mesures opérationnelles

Accompagné de ses collaborateurs durant le week-end, le ministre Séna ALIPUI a constaté l'effectivité des actions entreprises. Il a visité les sites de pompage visant à libérer les voies inondées ainsi que les dépotoirs intermédiaires et sauvages où se déroule l'enlèvement des ordures.

Les principaux travaux en cours comprennent le pompage continu des bassins en situation de débordement (Caméléon, Tokoin Tamé, Togo 2000, Awatamé, Accordéon), le renforcement des dispositifs : installation d'une nouvelle motopompe à Avédji 2-Babakopé (pour un refoulement vers un exutoire sécurisé à 800 mètres), installation de trois pompes à pilotage par cabine et pose de conduites DN 200 sur 400 mètres à Tokoin Tamé par l'entreprise BESSAC ; l'évacuation vers le Zio : de nouvelles pompes seront installées sur d'autres sites critiques, notamment à la dépression de l'école primaire de Kotokoli Zongo et à l'EPP Akoin.

Gestion des déchets et assainissement des quartiers

Outre le pompage à Kpéhénou et au quartier 3K, une vaste opération d'enlèvement des ordures est en cours. Cette mission, confiée à SARA GROUP, mobilise 50 camions-bennes pour transporter les déchets des décharges intermédiaires (Boka, triangle des rails, marché d'Agoè-Zongo et Akato) vers le Centre d'Enfouissement Technique (CET) d'Aképé.

Cette mesure vise à éviter que les déchets ne se déversent dans les bassins, ce qui pourrait endommager les pompes, tout en améliorant le cadre de vie des populations riveraines. Ce travail est réalisé en collaboration avec les mairies concernées, qui prendront le relais pour la surveillance et la gestion pérenne de ces sites.

Le ministre Séna ALIPUI a vivement encouragé les agents de SARA GROUP à maintenir la cadence. Les dépotoirs sauvages identifiés seront également traités, tandis que les mairies devront mettre en place des solutions durables pour la gestion des déchets dans leurs communes respectives.

Sous l'impulsion des hautes autorités, le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour garantir un cadre de vie sain aux populations.