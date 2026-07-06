Quelimane — Le diocèse de Quelimane se prépare à célébrer la messe du trentième jour à la mémoire de Mgr Osório Citora, assassiné le 6 juin dernier (voir Fides, 6/6/ 2026). Dans une note diffusée par le directeur de la Coordination pastorale, le père Raciel Ualaque, l'invitation de l'Administrateur Apostolique, Estevão Ângelo Fernando, à participer à la célébration a été réitérée. Celle-ci aura lieu à 18 h 00, heure locale, dans la cathédrale de Quelimane.

L'Administrateur Apostolique a également invité les paroisses les plus éloignées de la ville à s'associer spirituellement à cette initiative en célébrant la même messe au sein de leurs communautés respectives.

Dès le samedi 4 juillet, le diocèse avait publié une « Lettre de condamnation » pour dénoncer la diffusion, par certains médias et sur les réseaux sociaux, d'informations concernant l'assassinat de l'Évêque Osório. Ce document, signé par Mgr Estevão Ângelo Fernando et par le Collège des consulteurs, conteste la publication d'informations qui, selon le diocèse, violent le secret de l'instruction, anticipent des conclusions d'enquête encore provisoires et alimentent des récits susceptibles de compromettre le bon déroulement de l'enquête.

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« L'Église catholique - peut-on lire dans le document transmis à l'Agence Fides - défend la liberté de la presse, mais rappelle que celle-ci doit être exercée avec éthique, rigueur et responsabilité, sans se substituer aux tribunaux ni prononcer de condamnations publiques avant un jugement définitif. »

Le diocèse lance enfin un appel aux autorités pour qu'elles poursuivent les éventuelles violations du secret de l'instruction, aux médias et aux utilisateurs des réseaux sociaux pour qu'ils évitent les spéculations, et aux fidèles pour qu'ils permettent à la justice d'accomplir son travail sereinement et dans le respect des délais nécessaires.