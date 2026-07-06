Washington ne prévoit plus de financer, au-delà de fin 2026, le Bureau d'appui des Nations unies en Somalie. Cette décision menace directement la Mission de l'Union africaine, qui dépend de ce soutien logistique pour appuyer Mogadiscio dans sa lutte contre les Shebabs.

La Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (Aussom), pourrait connaître un tournant décisif dans les prochains mois. Dans une note diplomatique datée du 1er juillet, consultée par plusieurs médias dont Rfi, les États-Unis ont informé l'Union africaine qu'ils ne maintiendraient pas leur contribution au Bureau d'appui des Nations unies en Somalie (Unsos), au-delà de fin 2026.

Un soutien logistique vital pour l'Aussom

Déployée aux côtés du gouvernement fédéral de Mogadiscio, le contingent de l'Union africaine compte près de 12 000 soldats engagés contre al-Shabab, groupe jihadiste affilié à al-Qaïda. La mission dépend fortement du Bureau onusien, qui assure une partie essentielle de son fonctionnement : transport, carburant, rations, évacuations médicales, soins et soutien opérationnel.

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Sans ces moyens, la force africaine risquerait de perdre une grande partie de sa capacité d'action sur le terrain, alors que les insurgés restent actifs dans le centre et le sud du pays. La perspective d'un affaiblissement logistique fait craindre des réductions d'effectifs, des retraits de positions et une reprise d'initiative par les Shebabs.

Washington justifie son désengagement

Les autorités américaines estiment que les investissements consentis ces dernières années n'ont pas permis d'obtenir les progrès attendus en matière de stabilisation. Washington pointe notamment les rivalités internes et les dissensions politiques entre dirigeants somaliens, qui compromettraient, selon la diplomatie américaine, l'efficacité de l'aide internationale.

Les États-Unis ne s'opposeraient pas au renouvellement formel du mandat de l'Aussom devant le Conseil de sécurité des Nations unies. En revanche, ils refusent que ce mandat continue de s'appuyer sur un soutien logistique et opérationnel financé par le dispositif onusien actuel, ce qui remet en cause la viabilité même de la mission.

Inquiétude à Mogadiscio

Du côté somalien, aucune réaction officielle détaillée n'a été immédiatement rendue publique par le gouvernement fédéral. Selon Reuters, le ministère somalien de la Défense n'avait pas répondu aux sollicitations au moment de la publication de l'information. Mais à Mogadiscio, la décision américaine suscite déjà de fortes inquiétudes, notamment parmi des responsables politiques qui redoutent un vide sécuritaire si la mission africaine venait à être réduite ou contrainte de se retirer.

Cette inquiétude a notamment été exprimée par Ahmed Koshin, ancien directeur général du ministère somalien de la Défense et actuel député, cité par Reuters et repris par Somalia Today. Il estime que la mission de paix est menacée faute de moyens logistiques suffisants. Pour plusieurs voix au sein de la classe politique somalienne, l'affaiblissement de l'Aussom pourrait offrir un avantage stratégique aux Shebabs, alors que les forces nationales peinent encore à assumer seules l'ensemble des responsabilités sécuritaires.

Le spectre d'un vide sécuritaire

Pour plusieurs observateurs, ce retrait rappelle la prudence américaine née du traumatisme de Mogadiscio en 1993, lorsque les États-Unis s'étaient retirés de Somalie après de lourdes pertes. Depuis, Washington privilégiait un engagement indirect, en soutenant financièrement des missions africaines via l'ONU et l'Union africaine. La fin annoncée de ce soutien marque donc une rupture stratégique majeure.

L'Union africaine, déjà confrontée à l'imprévisibilité de ses financements après les réductions européennes, ne semble pas en mesure de compenser seule le déficit. Sans nouveaux bailleurs ou mécanisme alternatif, l'Aussom pourrait être contrainte de réduire ses opérations. Pour la Somalie, le risque est clair : voir s'affaiblir son principal bouclier international contre les jihadistes, plus de trente ans après le fiasco américain de 1993.