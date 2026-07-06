Mali: Anéfis sous pression, la guerre de communication bat son plein

Dans la matinée du 4 juillet 2026, la localité d'Anéfis, dans la région de Kidal, s'est retrouvée au coeur de violents affrontements. Pendant que l'armée malienne assure avoir "totalement" repris le contrôle, le Front de libération de l'Azawad (Fla) revendique une percée. Au milieu des tirs, c'est surtout une bataille de récits qui se joue.

Deux versions, un même terrain

D'après le communiqué de l'état-major des Forces armées maliennes (Fama), des insurgés ont attaqué simultanément cinq localités : Anéfis, Aguelhok et Gao au nord, ainsi que Sévaré au centre et Kéniéroba au sud de Bamako. L'armée affirme avoir repoussé tous les assauts et que la situation est "totalement sous contrôle". Bilan annoncé : 20 "terroristes" tués à Sévaré et 6 à Gao. Côté pro-gouvernemental, un combattant a été tué et quatre autres blessés à Gao.

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Sur X (anciennement Twitter), Saïd_du _Mali (@Saïd_du_Mali) relaie cette position gouvernementale. C'est un soutien des Fama. " Mali : Quel massacre ! Lors des attaques simultanées contre Anéfis, Gao, Konna et Kéniéroba, les groupes terroristes ont mobilisé d'importants moyens. Malgré cela, ils ont subi une lourde défaite face aux FAMa. Une véritable humiliation pour les groupes terroristes ainsi que pour leurs soutiens étatiques étrangers, dont les calculs ont une nouvelle fois échoué", écrit-il.

En face, l'on a évidemment une version opposée du Fla. Son porte-parole Mohamed Elmaouloud Ramadane déclare que des combattants du groupe sont entrés dans Anéfis, dans la région de Kidal. La ville accueille des troupes gouvernementales et russes qui s'y étaient déployées à la suite des attaques d'avril.

L'agence Reuters - qui s'en fait écho - précise n'avoir pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Anéfis, verrou stratégique en première ligne

La pression sur Anéfis intervient dans un contexte de recul des Fama et d'Africa Corps dans le nord-est. Depuis le 25 avril, le Fla et les Jihadistes sont à l'offensive après une attaque conjointe dans plusieurs régions. Après avoir quitté Kidal le 26 avril puis Tessalit le 1er mai, des militaires russes et maliens ont entamé leur retrait d'Aguelhok. D'après un cadre du Fla cité par Le Monde, environ 10 éléments d'Africa Corps et 400 des Fama s'y trouvaient avant le 25 avril. Au moins une trentaine de véhicules ont quitté le camp pour rejoindre un convoi en direction d'Anéfis, 200 kilomètres plus au sud, où se trouvent déjà des soldats arrivés de Kidal la semaine précédente.

Pour les forces gouvernementales et russes, l'enjeu à Anéfis est de "verrouiller l'accès aux routes nationales menant à Gao et Tombouctou", deux villes identifiées comme de prochaines cibles par leurs adversaires.

Les affrontements se prolongent sur les canaux de communication

Chaque camp cherche à imposer sa narration. L'armée met en avant des assauts repoussés. Le Fla revendique une entrée dans la ville et rappelle son alliance d'avril avec le Gsim, branche régionale d'Al-Qaïda, lors d'une opération coordonnée contre l'aéroport de Bamako. Les islamistes n'ont pour le moment pas revendiqué l'attaque de samedi. À Gao, des échanges de tirs et des attaques à la roquette visant un camp militaire se poursuivaient depuis les premières heures du jour, selon Le Monde et Reuters.