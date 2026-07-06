Togo: Une mesure qui pèse lourd

6 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

191 balances électroniques ont été envoyées à dix communes des régions de la Kara, Centrale et des Savanes, dans le cadre d'une initiative portée par la Haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE) et l'Agence togolaise de métrologie (ATOMET).

Il faut remplacer progressivement les méthodes traditionnelles de pesage par des instruments normalisés conformes aux règlements de l'UEMOA, pour garantir des transactions plus fiables et plus équitables entre vendeurs et acheteurs. Et éviter que les clients se fassent avoir par des commerçants peu scrupuleux.

« Ces équipements contribueront à promouvoir un commerce transparent, à limiter les pertes financières et à réduire les erreurs de mesurage », a indiqué le ministre en charge de la Promotion des investissements, Arthur Trimua.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.