Burkina Faso: Le ministre de la Guerre aux forces combattantes du Djôrô - « Même si la situation est calme, vous devez rester toujours vigilants »

Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a effectué, vendredi 3 juillet 2026, une visite à Gaoua pour transmettre un message de soutien, de reconnaissance et d'encouragement aux forces combattantes engagées dans la sécurisation dans la région du Djôrô.

«Même si la situation est calme, vous devez rester toujours vigilants », a exhorté ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé lors de sa rencontre avec les forces combattantes de Djôrô, le vendredi 3 juillet 2026, sur la place d'armes du 22e Régiment d'infanterie commando (22e RIC) de Gaoua. Le ministre a dit être venu transmettre aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi qu'aux Forces de sécurité intérieure un message de soutien, de reconnaissance et d'encouragement du chef suprême des armées Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

A son arrivée, le général de division Célestin Simporé a été accueilli par les autorités administratives, militaires et paramilitaires de la région du Djôrô, conduites par le gouverneur, Siaka Barro. Ensuite, il a rendu une visite de courtoisie au chef de terre du quartier de Gaoua où des bénédictions ont été formulées à l'endroit des autorités et des forces combattantes. Après les civilités, il s'est rendu à la place d'armes du 22e Régiment d'infanterie commando (22e RIC) pour échanger avec les forces combattantes. Face aux forces combattantes, le général de division Célestin Simporé a salué leur engagement quotidien dans la sécurisation de cette région frontalière.

Tout en les félicitant pour les efforts consentis et les résultats obtenus, il les a exhortés à demeurer vigilants, disciplinés et déterminés à poursuivre le combat jusqu'à la victoire, rappelant que l'accalmie observée ne devait en aucun cas conduire à un relâchement. « Le peuple burkinabè est courageux... Nous allons vaincre », a-t-il affirmé.

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Des mesures pour accompagner la reconquête de la souveraineté

Le général de division dit être convaincu que le terrorisme va reculer grâce à l'engagement collectif des forces combattantes et de l'ensemble du peuple burkinabè. Insistant sur la position géographique de la région, il a rappelé qu'elle partage une frontière sensible avec un pays voisin, théâtre de plusieurs incidents, d'où la nécessité de maintenir en permanence un haut niveau de vigilance. Evoquant l'actualité sécuritaire, le ministre est revenu sur les événements du 30 juin dernier notamment les attaques perpétrées à Sebba, Solhan et dans d'autres localités.

Pour lui, il s'agit d'une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Ces attaques a-t-il poursuivi sont intervenues après la décision de rupture des relations diplomatiques avec la France et visaient à remettre en cause les choix souverains du pays. « Certains réseaux et leurs relais ont été activés pour tenter de déstabiliser notre pays. Ils pensaient pouvoir justifier les propos de certains responsables étrangers qui prédisaient notre échec », a-t-il déclaré.

C'est pourquoi, le ministre a salué la détermination, l'engagement, l'audace et le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie.

Avant d'affirmer que les assaillants avaient été décimés et que d'importantes quantités de matériel de guerre avaient été récupérées. Au-delà de l'aspect sécuritaire, le général de division Célestin Simporé a développé un message centré sur la souveraineté nationale. Selon lui, le combat engagé par le Burkina Faso dépasse la seule lutte contre le terrorisme.

Il s'inscrit dans un processus de reconquête de la souveraineté, de l'indépendance véritable et de la maîtrise des ressources nationales au profit des générations actuelles et futures, foi du ministre. « Cette révolution n'est pas un vain mot. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Cette révolution est concrète », a-t-il soutenu.

Il a également invité les forces combattantes à être « des révolutionnaires dans les actes, pas seulement dans les mots », estimant que la discipline, le sens de l'intérêt général, la bonne gestion de la chose publique et le patriotisme constituent des conditions indispensables à la réussite de cette révolution. Évoquant les réformes entreprises dans le secteur de la défense, le ministre a souligné que les Forces armées nationales ont connu, en l'espace de trois ans, un renforcement sans précédent de leurs capacités humaines et matérielles.

Il a notamment cité la création de nouvelles unités opérationnelles, dont les Bataillons d'intervention rapide (BIR), ainsi que des mesures sociales prises au profit des combattants. Pour lui, ces initiatives traduisent la reconnaissance de la Nation envers ceux qui défendent son intégrité territoriale. Au nom des forces combattantes du Djôrô, le chef d'escadron, Kibsa Arnaud Zongo, commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Gaoua, a traduit la gratitude des combattants au ministre d'Etat pour cette visite, qui, selon lui, « remonte le moral » des troupes.

Il a souligné que cette présence témoigne de l'engagement des plus hautes autorités de l'Etat auprès des forces déployées sur le terrain, notamment à travers le renforcement des capacités opérationnelles et l'amélioration des conditions de vie des personnels. Réaffirmant la détermination des forces combattantes, le chef d'escadron a assuré que celles-ci poursuivront leur mission « jusqu'à la victoire finale ».