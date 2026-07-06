Le Gouvernement chinois applique depuis de nombreuses années des politiques de préférences tarifaires pour les produits agricoles en provenance d'Afrique. Depuis mai 2026, la République populaire de Chine a commencé à accorder un traitement tarifaire nul aux produits agricoles issus de 53 pays africains entretenant avec elle des relations diplomatiques privilégiées. Cette mesure majeure vise à stimuler la coopération industrielle à travers le commerce à grande échelle, à améliorer la qualité de la coopération sino-africaine et à encourager davantage de pays du Sud à participer au processus de la modernisation.

Elle constitue l'une des dix actions annoncées au dernier Focac, tenu en 2024, pour promouvoir la modernisation de la Chine et de l'Afrique, renforçant ainsi la communauté d'avenir partagé entre les deux parties.

Comptés parmi les bénéficiaires de ces avantages, le Libéria et la République du Congo exportent vers la Chine des produits de haute qualité. Le Libéria a alimenté le deuxième plus grand marché de consommation au monde avec de tonnes de caoutchouc, tandis le Congo-Brazzaville commercialise les arachides, y compris le sel de potassium. Le traitement à zéro frais de douane a sensiblement permis de réduire les coûts des produits africains, d'améliorer leur compétitivité et de contribuer à l'essor économique continental.

Le caoutchouc naturel du Liberia, très prisé en Chine grâce à sa qualité, fait partie des produits de bonne qualité africains qui sont acheminés vers la Chine via la « Route maritime de la soie ». Le caoutchouc naturel du Liberia, certifié par la norme ISCC PLUS, permet de renforcer remarquablement la résistance des pneus, d'après les experts.

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Qingdao, dans la province du Shandong, est le plus grand port de Chine dédié aux importations de caoutchouc. Selon les statistiques des douanes à Qingdao, au cours des dix premiers mois de cette année, le Shandong a importé pour 87,645 milliards de yuans de marchandises en provenance d'Afrique, soit une augmentation de 50,3% sur un an. Sur ce total, les importations de caoutchouc naturel et synthétique se sont élevées à 2,6 milliards de yuans, soit une hausse de 50,7% sur un an.

En outre, dans les grands ports chinois, les produits agricoles africains arrivent en abondance à bord de cargos. Depuis que la Chine a accordé à tous les pays les moins développés ayant des relations diplomatiques avec la Chine une exonération complète des droits de douane, les produits africains tels que les grains de café éthiopiens, les piments et les avocats, ainsi que le miel zambien, sont de plus en plus présents en Chine, et très prisés par les consommateurs chinois.

Ces dernières années, la Chine et les pays africains ont partagé les opportunités de développement offertes par le vaste marché chinois, alors que les matières premières, notamment le caoutchouc et les minéraux africains, sont très prisées par les entreprises chinoises. La transformation des ressources africaines par la Chine a poussé le renforcement des activités le long des routes maritimes entre la Chine et l'Afrique.