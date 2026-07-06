Congo-Kinshasa: Vers une montée en puissance des FARDC - Le VPM Guy Kabombo Muadiamvita mobilise le Haut Commandement militaire

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a présidé, ce mercredi 1er juillet 2026, à l'Hôtel de la Défense, une importante session de travail réunissant l'ensemble de la haute hiérarchie militaire des Forces armées de la République Démocratique du Congo. Au centre des échanges : la révision des textes légaux et réglementaires encadrant l'armée congolaise afin de les adapter aux défis sécuritaires et stratégiques actuels.

Cette grande session de travail a réuni autour du VPM de la Défense nationale le ministre délégué à la Défense en charge des Anciens Combattants, Son Excellence Eliezer Ntambwe, le Chef d'État-Major général des FARDC, l'Inspecteur général des FARDC, le Chef de la Maison militaire, les chefs d'état-major des différentes forces, les responsables des corps et services, ainsi que plusieurs hauts responsables militaires, judiciaires et experts du secteur de la défense.

Dans son allocution d'ouverture, le patron de la défense nationale, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a souligné que cette initiative constitue « une étape charnière de la refondation de notre appareil de défense ». Selon lui, il ne s'agit pas d'une simple actualisation administrative, mais d'un processus stratégique visant à doter les FARDC d'un cadre juridique adapté aux réalités contemporaines.

Le numéro un de la défense nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a rappelé que cette réforme s'inscrit dans la vision du Président de la République et Commandant suprême des FARDC, S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la professionnalisation, la modernisation et la montée en puissance de l'armée au coeur de son action pour renforcer la souveraineté nationale et consolider la paix sur l'ensemble du territoire.

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Les travaux s'articuleront autour de trois axes principaux : l'examen des textes devenus obsolètes ou inappliqués, l'adaptation des dispositions jugées inappropriées aux réalités actuelles, ainsi que l'élaboration de nouveaux textes répondant aux enjeux sécuritaires, géostratégiques et institutionnels auxquels la République démocratique du Congo est confrontée.

Le VPM de la Défense nationale, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a convié tous les participants à travailler avec rigueur et patriotisme afin que notre système de défense reflète les valeurs actuelles de la société et les exigences de performance de nos Forces armées.

À l'issue de cette rencontre, le VPM de la Défense nationale, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a confié au Premier président de la Haute Cour militaire la coordination de la commission chargée de conduire cette vaste réforme. Cette commission disposera d'un délai de trois mois pour examiner l'ensemble des textes en vigueur et proposer un nouveau corpus juridique en adéquation avec les défis actuels et futurs de la défense nationale.