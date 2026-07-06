Gabon: La justice suisse enquête sur Sylvia Bongo pour blanchiment d'argent

Sylvia Bongo Ondimba/ page facebook
Sylvia Bongo Ondimba, épouse de l'ancien président du Gabon
6 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Jérémie Lanche

La justice suisse ouvre une enquête contre Sylvia Bongo. On ne l'apprend que maintenant, mais le ministère public du canton de Genève s'intéresse de près à l'ex-première dame du Gabon, exilée à Londres. Elle est soupçonnée d'avoir transféré en Suisse plusieurs millions d'euros provenant de détournements de fonds publics et de corruption pendant le mandat de son mari, Ali Bongo.

D'après la revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique Gotham City, qui a révélé l'affaire, le parquet genevois reçoit une première alerte en novembre 2023. Quelques mois seulement après la chute d'Ali Bongo.

Le ministère public ouvre alors une instruction pour déterminer l'origine des fonds hébergés en Suisse. Le Gabon est officiellement sollicité. Libreville n'a toujours pas répondu mais à la place, il dépose une plainte à Genève pour se constituer partie plaignante dans la procédure. Une qualité que conteste Sylvia Bongo. Mais fin mai, la chambre pénale de recours de Genève a confirmé que le Gabon avait bien le droit d'être représenté dans la procédure. Celle-ci se poursuit donc sans qu'on connaisse le calendrier exact.

Pour rappel, Sylvia Bongo a déjà été condamnée au Gabon à 20 ans de prison par contumace pour détournement de fonds. Elle accuse les nouvelles autorités de l'avoir torturée après la chute de son mari.

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