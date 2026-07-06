Congo-Kinshasa: Les services de sécurité mettent en garde contre tout trouble à l'ordre public à Kinshasa

Les responsables des services de défense et de sécurité à Kinshasa mettent en garde contre tout trouble à l'ordre publique. Cette position des autorités provinciales fait à la suite des appels à manifester, mercredi 8 juillet 2026, lancés par l'opposition.

Les autorités de Kinshasa ont réaffirmé leur détermination à garantir la sécurité des personnes et des biens, tout en mettant en garde contre toute tentative de perturber la quiétude de la capitale. A ce sujet, elles étaient réunies le week-end dernier à Kinshasa autour du vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur.

Un esprit républicain et démocratique

Le gouverneur Daniel Bumba explique :

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« Nous tenons à souligner que le vivre ensemble, que nous prônons tous dans le respect de valeurs démocratiques et républicaines, nous pousse à pouvoir être responsables de nos actes. Alors, de ce fait, nous soulignons que tout acte qui porte germe de subversion est prohibé. Et par ailleurs, les forces de défense et de sécurité seront là pour préserver la quiétude dans la ville de Kinshasa ».

Selon lui, les autorités sont disposées à accompagner les manifestations publiques « dans un esprit républicain et démocratique », et le respect des lois et règlements de la République. Il souligne cependant la nécessité de garantir aussi la liberté aux paisibles citoyens qui veulent bien vaquer à leurs occupations.

Lubumbashi, Likasi et Kolwezi aussi

A travers un communiqué publié vendredi 5 juillet, la mairie de Lubumbashi a interdit toutes les manifestations publiques, jusqu'à nouvel ordre. La même mesure a été prise par la mairie de Likasi, à environ 120 kilomètres de Lubumbashi, pour préserver l'ordre public, la quiétude sociale ainsi que le bon usage des espaces publics.

Pour sa part, l'autorité urbaine de Kolwezi dans le Lualaba a interdit à la coalition de l'opposition C64 d'organiser une éventuelle marche, en raison de la maladie à virus d'Ebola. Cette coalition avait en effet annoncé, pour le mercredi 8 juillet, « une marche nationale », à travers tout le pays, pour exiger le départ du President Félix Tshisekedi.