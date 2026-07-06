Congo-Brazzaville: Marche - Le « Running ultra trail Mfoa-Ndjindji », un défi de 582 km pour booster le tourisme

L'Association multisport lion d'or lance le compte à rebours. Le 12 juillet prochain, cinq coureurs s'élanceront de la mairie de Brazzaville avec un objectif monumental de rallier la mairie centrale de Pointe-Noire à pied en seulement neuf jours. Un défi attrayant sur la route nationale 1.

Relier les deux principales villes du Congo en traversant des paysages spectaculaires à un rythme effréné, tel est le pari de Josée Cyr Ebina, président de l'Association multisport lion d'or. Présentée officiellement lors d'une conférence de presse le 4 juillet à Brazzaville, cette première édition baptisée « Année zéro » servira de laboratoire avant une ouverture au grand public dès l'année prochaine.

L'ultra-trail reliera Mfoa (Brazzaville) à Ndjindji (Pointe-Noire), les appellations traditionnelles des deux métropoles. Pour avaler les 582 kilomètres du tracé, les cinq participants (Josée Cyr Ebina et quatre volontaires sélectionnés) devront parcourir une moyenne de 70 kilomètres par jour.

« Il est hors de question d'envoyer des gens sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Nous voulons d'abord expérimenter ce concept nous-mêmes», a expliqué Josée Cyr Ebina, promettant de boucler tout l'itinéraire à pied.

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Le parcours traversera plusieurs départements et localités clés (Kintélé, Ignié, Djoué-Léfini, le Pool, la Bouenza, le Niari et le Kouilou). Des escales stratégiques sont prévues, notamment à Madingou, où les coureurs échangeront avec le préfet Marcel Nganongo et les marcheurs locaux. Pour soutenir les athlètes face à cette charge physique, une logistique rigoureuse est déployée, notamment une équipe médicale, des masseuses, la sécurité et les véhicules de ravitaillement.

Au-delà de la performance athlétique, ce projet se veut un puissant moteur de promotion nationale. L'ambition est de transformer la route nationale 1 en un itinéraire touristique majeur, mettant en valeur la biodiversité, les infrastructures et le patrimoine congolais.

À terme, le lion d'or espère inscrire durablement le « Running ultra rail Mfoa-Ndjindji » au calendrier international pour attirer des sportifs du monde entier. Si cette édition pilote ne distribuera pas de primes financières, elle ambitionne de poser la première pierre d'une vitrine touristique et écologique majeure pour la destination Congo.