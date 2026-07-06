Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - 400 mètres de quai déjà réalisés au Môle Est

Au port autonome de Pointe-Noire où se construit un nouveau terminal à conteneurs, les travaux ont franchi une étape décisive avec 400 mètres de quai déjà réalisés sur les 750 prévus par Congo Terminal qui se fixe comme objectif de faire figurer le Môle Est parmi les seuls terminaux de la sous-région capables d'accueillir les navires de nouvelle génération.

La construction de la nouvelle plateforme portuaire par l'entreprise chinoise, China Road Build and Construction, disposera de vingt-six hectares de stockage, de dix-sept mètres de profondeur à quai et de deux postes à quai capables d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du marché, longs de 400 mètres et d'une capacité de 24 000 conteneurs équivalent vingt pieds.

Conçue pour absorber la croissance significative des volumes de marchandises attendue dans les prochaines années, cette infrastructure de nouvelle génération sera dimensionnée pour les mastodontes des mers qui incarnent l'avenir du transport maritime mondial, positionnant ainsi Pointe-Noire comme hub maritime de référence en Afrique centrale et occidentale.

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Idéalement situé sur la façade atlantique de l'Afrique centrale, au croisement des grandes routes maritimes reliant l'Europe, l'Asie et les Amériques, le port de Pointe-Noire constitue une porte d'entrée naturelle pour la sous-région. Le Môle Est renforcera cette vocation de plateforme de transbordement régionale au service des pays de la sous-région.

L'investissement du Môle Est, conjugué aux investissements réalisés depuis le démarrage de Congo Terminal, porte l'engagement global d'Africa Global Logistics au port de Pointe- Noire à un milliard d'euros, témoignant la confiance durable du groupe dans le potentiel économique de la sous-région.

Le terminal sera également doté d'un parc frigorifique de 1 680 prises, renforçant la compétitivité du port sur les segments des denrées périssables et des produits pharmaceutiques.