Afrique: Diasporas africaines - La France relance son offensive économique face à la concurrence mondiale

Avec la troisième phase de Meet Africa, Paris fait des entrepreneurs africains un levier d'influence, d'investissement et de reconquête stratégique sur un continent où Chine, Turquie, Golfe et États-Unis intensifient leur présence.

Loin d'être un simple programme d'appui à l'entrepreneuriat, Meet Africa 3 illustre la nouvelle stratégie française de projection économique en Afrique. Dix ans après la création d'Expertise France, la filiale du groupe de l'Agence française de développement (AFD) confirme que les diasporas africaines sont désormais considérées comme des acteurs de puissance capables de renforcer les intérêts économiques français dans un contexte de compétition internationale de plus en plus intense.

Mis en oeuvre par Expertise France avec le soutien de l'AFD, du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Union européenne et désormais de la Région Île-de-France, le programme cible cinq pays : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie. L'objectif dépasse largement l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Il s'agit de transformer les diasporas africaines établies en France en véritables passerelles d'investissement, de transfert de compétences et de création de valeur entre les deux rives de la Méditerranée.

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Cette orientation traduit une évolution de la diplomatie française. Face à la montée en puissance de la Chine, de la Turquie, des pays du Golfe ou encore de l'Inde sur le continent africain, Paris cherche à mobiliser un avantage comparatif que peu de puissances possèdent : une diaspora africaine estimée à près de sept millions de personnes, dotée d'un fort potentiel entrepreneurial. Les transferts financiers des diasporas vers l'Afrique représentent déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année, souvent davantage que l'aide publique au développement.

En structurant ces flux vers des investissements productifs plutôt que vers la seule consommation, Meet Africa ambitionne d'accroître leur impact économique. La troisième phase du programme introduit également une dimension plus stratégique. L'accent est mis sur l'entrepreneuriat féminin, l'adaptation aux défis climatiques et le financement d'entreprises innovantes susceptibles de créer des emplois durables dans les pays partenaires.

Pour le Cameroun, cette initiative représente une opportunité importante. Le pays dispose d'une diaspora qualifiée et entreprenante, notamment en France, dont les investissements pourraient contribuer au développement des secteurs du numérique, de l'agro-industrie, des services ou encore des industries culturelles. À l'heure où Yaoundé cherche à accélérer sa transformation économique, la mobilisation de ce capital humain apparaît comme un levier complémentaire aux investissements publics et étrangers. Au-delà de son volet économique, Meet Africa participe également à une stratégie d'influence.

En consolidant les réseaux d'affaires entre la France et l'Afrique, Paris tente de renouveler son partenariat avec le continent sur des bases davantage orientées vers l'investissement, l'innovation et la co-construction. Dans la nouvelle géoéconomie mondiale, la compétition ne porte plus seulement sur les infrastructures ou les matières premières. Elle se joue aussi autour des talents, des réseaux entrepreneuriaux et de la capacité à mobiliser les diasporas. Avec Meet Afica 3, la France fait le pari que son influence future passera autant par ses entrepreneurs d'origine africaine que par sa diplomatie traditionnelle.