Tunisie: Académie militaire - De nouvelles filières désormais disponibles

Depuis l'ouverture des inscriptions le 23 juin dernier, coïncidant avec l'annonce des résultats de la session principale du baccalauréat 2026, plusieurs dossiers de candidature ont été déposés pour une admission dans les académies militaires, a indiqué la représentante du ministère de la Défense Nationale, chargée de la direction de l'Enseignement Supérieur militaire et de la recherche scientifique, Commandant Souha Chebab.

Elle a estimé que cela reflète la confiance des jeunes dans le système d'enseignement supérieur militaire et la qualité de la formation dispensée par ses institutions.

Dans une interview à la TAP, Souha Chebab a précisé que la date limite de dépôt de candidature est fixée au 19 juillet 2026, rappelant que toutes les sections du baccalauréat sont concernées, et que l'admission dans les académies militaires ne se limite pas aux candidats de sections scientifiques.

De nouvelles filières ont été introduites au profit des titulaires des sections lettres, sports et sciences informatiques, comprenant une licence et un master en sciences militaires, en comptabilité et finance, ainsi qu'en sciences juridiques, qui ont connu l'année dernière leur premier recrutement, a-t-elle noté.

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Elle a ajouté que le nombre de places disponibles pour le recrutement est fixé annuellement en fonction des filières, des sections et des besoins du ministère de la Défense nationale et des structures chargées de la formation, à savoir la direction générale de la Garde nationale, l'Office national de la protection civile, la direction générale des Douanes et l'Office de la marine marchande et des ports.

Evoquant les conditions générales pour déposer un dossier de candidature, la même source a précisé que le candidat doit être de nationalité tunisienne, célibataire, âgé de 18 à 23 ans au 31 décembre 2026, avoir réussi la session principale du baccalauréat avec une moyenne d'au moins 10 sur 20, et avoir obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 en éducation physique, tout en remplissant la condition de taille minimale fixée à 1,60 m pour les filles et 1,67 m pour les garçons, en plus de conditions particulières publiées sur le site du ministère de la Défense nationale.

Après dépouillement de dossier de candidature, les épreuves se dérouleront à partir du 3 août, durant trois jours, dans quatre centres situés à Tunis, Sousse, Béja et Gabès, a fait savoir Souha Chebab. Ces épreuves comprennent des tests psychologiques, des examens médicaux et des tests sportifs, avant l'orientation des candidats retenus vers les spécialités qu'ils ont choisies, a-t-elle encore dit.